Emre Belözoğlu, Şampiyonlar Ligi maçında yorumculuk yapacak

13 Eylül 2021 Pazartesi, 18:12

Sezon başında Fenerbahçe'deki sportif ve teknik direktörlük görevinden ayrılan Emre Belözoğlu, yorumcu olarak yeşil sahalara dönüyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarın dev bir maçla başlıyor. E Grubu'nda Barcelona – Bayern Münih saat 22.00'de karşı karşıya gelecek. Avrupa Kupaları'nın yayıncısı Exxen'de canlı olarak verilecek maçı Melih Gümüşbıçak anlatacak. AJANSSPOR'un haberine göre, maçın yorumcusu ise Emre Belözoğlu olacak.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra teknik direktörlük konusunda kendini geliştirmek istediğini söyleyen Emre Belözoğlu ise Exxen ekranlarında karşılaşmayı yorumlayacak.