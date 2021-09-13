Emre Belözoğlu, Şampiyonlar Ligi maçında yorumculuk yapacak
Fenerbahçe'den ayrılan Emre Belözoğlu, Exxen'den yayınlanacak Barcelona-Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçında yorumculuk yapacak.
Sezon başında Fenerbahçe'deki sportif ve teknik direktörlük görevinden ayrılan Emre Belözoğlu, yorumcu olarak yeşil sahalara dönüyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi yarın dev bir maçla başlıyor. E Grubu'nda Barcelona – Bayern Münih saat 22.00'de karşı karşıya gelecek. Avrupa Kupaları'nın yayıncısı Exxen'de canlı olarak verilecek maçı Melih Gümüşbıçak anlatacak. AJANSSPOR'un haberine göre, maçın yorumcusu ise Emre Belözoğlu olacak.
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra teknik direktörlük konusunda kendini geliştirmek istediğini söyleyen Emre Belözoğlu ise Exxen ekranlarında karşılaşmayı yorumlayacak.
Video Haberler
- Dünyanın en ünlü balinası Kiska canına kıymaya çalıştı
- Kılıçdaroğlu'nun açılış töreninde dikkat çeken anları
- Cenaze evinde feci olay! Çok sayıda yaralı var
- Rusya'ya giden kuru yük gemisi Boğaz'da arızalandı
- Hemşirenin saçını yolan şüpheli gözaltına alındı
- Halk otobüsünde korku dolu anlar! Büyük panik yaşandı
- E-5’te çocukların ölümle oyunu kamerada
- Bursa’da korkunç olay
- Erdoğan, Rabia'yı eksik bıraktı
- Beyzbol sopalı kavgada cadde savaş alanına döndü
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak ortaya çıktı
- Dolar/TL'de endişelendiren tahmin
- Katliam gibi kaza: Otomobil ile servis çarpıştı
- Palalı Sabriye fuhuş operasyonu
- Fethullah Gülen’in omzuna takılan rütbe
- Tuncay Özkan'dan Erdoğan'a: AKP yine çark etti
- En yaygın semptomlar değişti
- Diyanet'ten şimdi de Açık büfe fetvası
- Erdoğan'dan yeni BAE adımı
- Bunları camiye sokmayın çağrısı