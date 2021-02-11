Emre Belözoğlu: Sana ne benim futbolcumdan!

11 Şubat 2021 Perşembe, 21:43

Emre Belözoğlu "Hiçbir futbolcuya kırgınlığım olmadı ama üzdü. Mert Hakan'ın Vedat Muric'in burada fotoğrafları var ama paylaşmam. Vedat gece saat 02.00'de buradan giderken boynuma sarılıp ağladı. İrfan çok istedi ama verebileceğimiz maksimum parayı verdik. Bunun üzerine çıkamayacağımızı söyledik. Ancak hiçbir zaman bir futbolcuya odaklanmadık. Görüşmelerimizi sürdürdük. İrfan olmayınca hemen Fernandes'i getirdik. İrfan'ı alsaydık Fernandes'i de getirirdik. Kendisi çok önemli bir futbolcu. Onu Türkiye'ye Fatih hocamız dışında kimse getiremezdi. İrfan'ı gelecek için yatırım olarak düşündük. İrfan Can çok iyi bir Galatasaraylı ancak başka takıma gitmiş oyuncular hakkında fazla konuşmayalım" şeklinde açıklamalarda bulunan Abdurrahim Albayrak'a yanıt verdi.

Basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştiren Belözoğlu "Sana ne benim futbolcumdan! Başkasıyla sözleşmesi olan oyuncuyla ilgili konuşmak yöneticilik değil. Bu sadece bizim rahatsızlığımız değil genel anlamda Türkiye’deki diğer bütün takımların da rahatsızlığı. Başka bir takımın oyuncusunun ismini bu kadar rahat şekilde telaffuz edemezsiniz. Fenerbahçeli futbolcunun ismini hiç edemezsiniz; bu çok net. Rakip takımın bir oyuncusunu etik kurallar çerçevesinde beğendiğine dair bir açıklama yapmakta sakınca yok ama sen alamadığın futbolcuyu konuşmayacaksın. Ben senin futbolcunla ilgili konuşmuyorum. Biz susuyoruz, konuşmuyoruz ortam gerilmesin istiyoruz ama benim sözleşmeli oyuncum hakkında hiç kimse böyle konuşamaz. Böyle futbol yöneticiliği olmaz. Biz hiç kimseyle de yarışmıyoruz transferde, biz Fenerbahçe olarak ihtiyacımız olduğumuz oyuncuyu alıyoruz. Başkanımızın büyük özverisi sayesinde bunu yapıyoruz. Bizim için önemli olan, değerli olan bu takımın sezon sonunda şampiyon olmasıdır; camiamızın da özlemi arzusu budur. Biz bu hedefler doğrultusunda çalışıyoruz. Fenerbahçe’nin vizyonu doğrultusunda orta uzun vadeli planlarla hedeflerimizi gerçekleştirmek için geldik. Sözleşmeli oyuncu hakkında konuşmak doğru ve etik değil. Biz imza atmışız, bizi istiyor diye açıklama yapıyorsun. Buradan görüyoruz ki hala kabul edememişler bazı şeyleri. Nereden biliyorsun oyuncunun seni istediğini? Başakşehir’e İrfan Can Kahveci’nin gelmesi sürecinde de biz vardık. Başkanımız Ali Koç bu gibi süreçlerde her zaman üslubumuzu korumamızı istiyor. Ancak hiç kimse başka bir takımın oyuncusu hakkında bu kadar rahat konuşamaz" ifadelerini kullandı.