Emre Belözoğlu: "Sesi yükseltmek gerçekten çok kolay, derdimiz sözü yükseltmek"

31 Aralık 2020 Perşembe, 16:19

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman sırasında basın mensuplarıyla bir araya gelen Sportif Direktör Emre Belözoğlu, açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli camianın hakkını savunmaktan geri durmayacaklarının altını çizen Belözoğlu, "Sesi yükseltmek gerçekten çok kolay, derdimiz sözü yükseltmek. Bazen konuşuyoruz. Sesi yükselttiğimizde çok güzel yükseltiriz, herkes bilir. Biz gerçeği konuşmaktan geri durmayacağız ama sesimiz yükseliyor diye de herkes bizi dinlesin sevdamız yok. Biz herkesle konuşuruz, çekincemiz yok ama derdimiz o değil. Konumumuz, pozisyonumuz, camiamız, başkanın da kendi tarzı var. Vakti geldiğinde konuşmaktan geri durmayız. Camianın haklarını sonuna kadar savunuruz" ifadelerini kullandı.

"BİZ HER ŞEYİ SAHA İÇİNDE BAŞARMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

İyi bir takım olduklarını için saha dışına çıkmamaya özen gösterdiklerini vurgulayan deneyimli futbol adamı, şöyle devam etti:

"Biz her şeyi saha içinde başarmaya çalışacağız. Futbolu da bizi de saha dışına çıkarmaya çalışıyorlar. İsimlere girmeyelim ama herkes konuşuyor, bir şeyler yapıyor. Biz takımımızın gücüne güveniyoruz. Bu yüzden saha içinde kalmaya devam etmek istiyoruz.

Biz hiç bir rakibimizin maçından sonra ne verilen kararlar ne de yaşananlar hakkında konuşmadık ama gerekirse konuşmayı biliriz. Bu sürdürülebilir bir iklim değil, bunu değiştirmek zorundayız. Biz 105’e 60’ın içinde kalmakta kararlıyız.

"TRANSFER LİMİTLERİNDE ARTIDAYIZ"

Emre Belözoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu’nun kulüplere bildirdiği limitlerde şu anda artıda olduklarını dile getirdi. Sakatlıkların futbolun içinde yer aldığını ama aynı bölgelerde sakatlanmaların da şanssızlık olduğunu aktaran Belözoğlu, "Transfer konusunda pozisyonsöylemek doğru olmaz ama kadronun yeterli olduğunu düşünüyoruz. Belki duruma göre hoca ile görüşüp transfer yapabiliriz. Transfer limitleri kulüplere bildirildi. Şu an transfer limitlerinde artıdayız. Ufak bir hareket alanımız var. Fakat sene sonuna doğru futbolculara olan yükümlülükler artacak. Onun sonunda eksiye dönebiliriz. Tüm bunları hesaplayıp adım atacağız. Bu hafta başkan, ben veErol hoca oturup yol haritamızı belirleyeceğiz. Bu hafta belirleyici olacak" şeklinde konuştu.

"UEFA İLE İLGİLİ HİÇBİR PROBLEMİMİZ YOK"

Emre Belözoğlu, UEFA ile yapmış oldukları anlaşmalarda hiçbir sorun olmadığını da vurguladı. Önümüzdeki sene için Fenerbahçe’nin UEFA’dan ceza alma durumunun olmadığına işaret eden Belözoğlu, şunları anlattı:

"Şu an bizim UEFA ile ilgili hiçbir problemimiz yok. Önümüzdeki sene için bu limitlerle bu şekilde devam ederse UEFA tarafıyla ilgili bir sıkıntı görünmüyor. Zaten gerçekten hem UEFA hem TFF limitleri arasında kıyaslama yaparsak bizi zorlayan kısmı biraz TFF limitleri."

"FENERBAHÇE İÇİN YÜK OLMAYACAK BİR SÖZLEŞME"

Emre Belözoğlu, Arjantinli Diego Perotti’nin sözleşmesinin Fenerbahçe açısından çok başarılı olduğunu anlattı. Oyuncuyla, garanti para ve 5 maç üzerinden bir anlaşma yaptıklarını dile getiren Belözoğlu, "Garanti ücreti çok düşük. Biz karşılıklı olarak maç oynadıkça Roma’ya bir ücret ödüyoruz. Maç oynamadığı, beklediğimiz rakama ulaşmadığı andan itibaren Roma bize bir ödeme yapıyor. Sabit alacağı ücret ve 5 maç oynayınca hak edişleri var. Sabit ücreti hakikaten cüzi miktarda. Kulübün haklarını koruyacak şekilde, güvene dayalı bir anlaşma yapıldı. Fenerbahçe için yük olmayacak bir sözleşme" değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe’nin her kuruşunun kendileri için çok önemli olduğunu da sözlerine ekleyen sarı-lacivertlilerin sportif direktörü, şunları aktardı:

"Para kendi paramız değil, Fenerbahçe’nin parası. Bir liranın bile dışarı gitmesinden rahatsız oluruz ama mevcutta oyuncunun risklerini de gözeterek onu en aza indirmiş bir mukavele yapıldı. Biz oynamazsa cezaya tabi tutacak hatta karşı taraftan para alacak kadar iyi bir anlaşma yaptık. Az bir garanti ücretin yanında5 maç üzerinden oynarsa parasını bizden, oynamazsa Roma’dan alıyor.

Karşılıklı güvene dayalı bir anlaşma yaptık oyuncuya inandığımız için ama futbolda bunlar var. O riskleri göz ardı edemezdik. Sakatlık geçmişi olan, bu anlamda talihsiz bir oyuncu. Devamlı oynasa takım için çok farklı olacağını düşünüyorum ama bu sakatlık kolay değildir. Ben de Fenerbahçe’ye geldiğimde ‘kronik sakat Emre’yi aldılar’ denmişti. Futbolda 2+2 bazen 4 etmiyor. Kulübün hakkını her anlamda gözetiyoruz. Transfer sezonu açılır açılmaz kulübün hakkını savunacak reaksiyonlar alabiliriz."

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe’den İtalya’nın Napoli kulübüne transfer olan Eljif Elmas’ın sözleşmesindeki 50 maç oynarsa Fenerbahçe’ye ödeme yapılır maddesinin tam olarak doğru olmadığını da dile getirdi.

"GERÇEĞİ İSPAT ETMEK İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ"

Emre Belözoğlu, Türkiye’de gerçeği ispat etmek için mücadele etmekten duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi. Futbolcuları Luiz Gustavo’nun koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve bu şekilde oynatıldığı yönünde kamuoyunda çıkan haberlerden duyduğu rahatsızlığı anlatan Belözoğlu, şunları kaydetti:

"Biz oyuncuyu pozitif oynatacağız sonra git arkadaşlarınla gol sevincinde sevin diyeceğiz. Bunlar Sağlık Bakanlığı’na işleniyor. Test olunca sonuçlar oraya gidiyor. Benim ülkemizde en rahatsız olduğum şey gerçeği ispat etmek için uğraşmak. Yalanla söylerken kimse sorumlu davranmıyor ama gerçeği ispat etmek için biz mücadele ediyoruz. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Oyuncu korona çıkacak biz de golden sonra git sevin arkadaşlarınla diyeceğiz. Gerçekçi olmak lazım, çamur at izi kalsın düşüncesiyle bu iş gitmez. Ben bunları önemsemiyorum ama ortaya iddia atıldığında ne yazık ki ona inanan insanlar da olabiliyor.

Bu sana zul gelse de kendini onların adına bir şey konuşmak zorunda hissediyorsun. Adam seni öyle bir şeyle itham ediyor ki insan sağlığıyla oynamaktan bahsediyor. İnsanların kabul etmesi gerekir biz burada en küçük ayrıntıya dikkat ediyoruz. Bir tanesinin çocuğu ateşlense tesise gelmeyeceksin diyoruz. Koskoca kulüpten bahsediyorsunuz. Oyuncumda korona çıkacak ben aman gözünü seveyim çıkıp oyna diyeceğim, bu nasıl bir mantıktır. Böyle bir şey olabilir mi? Maç insanların canından daha mı önemli? Futbol kimsenin canından önemli değildir kimse kusura bakmasın."

"TÜRKİYE’DE FUTBOLCULAR POPÜLERLİKTEN ETKİLENİYOR"

Emre Belözoğlu, Türkiye’de futbolcuların popülerlikten etkilendiğini de ifade etti. Özellikle büyük kulüplere geldikten sonra oyuncuların yeni bir yaşama başladıklarının altını çizen Belözoğlu, "Türkiye’de futbolcular popülerlikten etkileniyor. Yabancı futbolcular oynadıkları ülkelerde sosyal medyalarında 15-20 bin takipçileri varken Türkiye’ye gelince bir anda bu sayı 400-500 bin oluyor.

Bu da ciddi bir baskı oluyor ve oyuncuları çok ciddi etkiliyor. Bizler bu iklimde yetiştiğimiz için hamurumuz sağlam ama onlar etkileniyor. Bizler elimizden geldiği kadar bu etkilenmenin minimuma inmesi için çaba harcıyoruz" dedi.

"ÇOK İYİ KARAKTERLİ OYUNCULARIMIZ VAR"

Geniş bir kadroya sahip olduklarını ve ocak ayındaki yoğun maç temposunu rahatlıkla kaldırabileceklerini anlatan Belözoğlu, "Çok iyi bir takımız, çok iyi karakterli oyuncularımız var. Sezon başı yaptığımız konuşmalarda zaman zaman bazı şeylerin kötü gidebileceğini de söylemiştik. Buna o zaman kimse pek inanmadı, sizler de inanmadınız ama futbolun içinde var. Oldu, gene olacak ama biz takımımıza, kadromuza güveniyor, gücümüzü biliyoruz" şeklinde görüş belirtti.