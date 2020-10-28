Emre Belözoğlu videosunda Galatasaray detayı

Fenerbahçe, efsane futbolcusu Emre Belözoğlu için bir veda videosu hazırladı. Hazırlanan videoda Emre Belözoğlu, kendi sesinden futbol hayatını anlatırken Galatasaray detayı gözlerden kaçmadı.

cumhuriyet.com.tr
28 Ekim 2020 Çarşamba, 15:01
Emre Belözoğlu videosunda Galatasaray detayı
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Zeytinburnuspor'da başlayan futbol hayatının tüm bölümlerini anlatan Emre Belözoğlu, Galatasaray kariyeri için "Galatasaray'da her zaman güzel günlerim oldu. Bana kattıkları için onlara müteşekkirim." ifadelerini kullandı. 


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