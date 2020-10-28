Emre Belözoğlu videosunda Galatasaray detayı

28 Ekim 2020 Çarşamba, 15:01

Zeytinburnuspor'da başlayan futbol hayatının tüm bölümlerini anlatan Emre Belözoğlu, Galatasaray kariyeri için "Galatasaray'da her zaman güzel günlerim oldu. Bana kattıkları için onlara müteşekkirim." ifadelerini kullandı.