Emre Belözoğlu'ndan açıklama: Yaşım 40 ama..

25 Mayıs 2020 Pazartesi, 08:19

Fenerbahçe ve Milli Takım'ın deneyimli orta saha oyuncusu Emre Belözoğlu, eski takımı Inter ile ilgili La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulundu.

- 40 yaşındasın ama hala çok genç görünüyorsun, gençlik iksiri mi içtin?

- Hayır, hayır. İksirim yok. Sadece yaşam stili. İtalya'daki anılarımı çok güzel hatırlıyorum. Milano'ya ne zaman gitsem Inter taraftarları beni çok özel bir şekilde karşılıyor. Beni seviyorlar, ben de onları seviyorum. Biliyorsunuz, Türkler ve İtalyanlar birbirine çok benzeyen karaktere sahipler.

-Dürüst olmak gerekirse, Inter'de daha fazla kazanabilir miydin?

- Serie A, o zamanlar dünyanın en zor ve en ünlü ligiydi. Inter'de çok fenomen oyuncular vardı. Tıpkı Juventus, Milan ve Roma gibiydik. Elimizden gelenin en iyisini verdik. Calciopoli Skandalı olmasaydı, o sezon ve sonraki sezonlar nasıl sonuçlanırdı bilmek zor.

SAĞ AYAĞIM FENA DEĞİLDİR

- 7 Aralık 2002, Lazio 3-3 Inter: O gece senin muhteşem bir sağ ayağın olduğunu da görmüştük?

- Bazı zamanlarda ben de internetteki eski videolarımı görüyorum. Doğruyu söylemek gerekirse, fena bir sağ ayağım yoktur. O yıl, bireysel performans olarak çok olağanüstü bir seviyeye çıkmıştım. Inter formasıyla gol atmak da gurur veriyordu."

O dönem Inter teknik direktörü olan Hector Cuper, bana çok güveniyordu. Bana çok fazla sorumluluk ve özgürlük veriyordu. Beni takımın ana oyuncularından biri olarak görüyordu. Basit, olumlu, direkt ve çok özel bir insandı. Samimiydi. Onunla aram her zaman iyi olmuştu.

'Roberto Mancini, en iyi teknik direktörlerden biriydi. Bir kazanandı. Onun sırrı yaşıydı. Bize çok yakın yaşı vardı, arkadaş gibiydi. İstediklerini çok iyi ve net biçimde anlatırdı.

- Inter'i bugünlerde takip edebiliyor musun?

- Elbette, her zaman! 40 yaşıma geldim neredeyse, artık daha dikkatli biriyim. Conte'yi çok beğeniyorum. Yedek kulübesinde bir fenomen var. Takımın form durumunu bir anda değiştirdi. Kesin prensiplerle harika futbol oynatıyor. Onun felsefesi de takıma mükemmel uyum sağladı.

Ancak, Juventus bir adım önde gibi görünüyor? "Bunun tek bir sebebi var, Cristiano Ronaldo. Lionel Messi ile birlikte dünyanın en iyi iki oyuncusu."

- Peki Cengiz Ünder?

- Cengiz Ünder, harika bir futbolcu. Başakşehir'de oynarken onun gelişimini gözlerimle seyrettim. Bana inanın, o fenomen bir futbolcu. Çok patlayıcı bir oyuncu. Her saatinde futbolu düşünür. Dikkati asla dağılmaz. Bu söylediğimi bir gün hatırlayın. Dünyanın en iyi futbolcularından biri olacak.