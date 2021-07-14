Emre Belözoğlu'ndan sonra Volkan Demirel'de milli takıma!

14 Temmuz 2021 Çarşamba, 13:44

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Volkan Demirel'in teknik ekipten ayrıldığını açıkladı.

Başkan Koç, düzenlenen basın toplantısında "Volkan Demirel, hocalık kariyerine de burada başladı. Hocamız kendi ekibinde Volkan'ın olmasından memnuniyet duyacağını söylediği halde Volkan, bir müddet ayrılmak istediğini söyledi" dedi.

Volkan Demirel ise, "20 yıl önce bu kulübe girdiğimde ne yapacağını bilmeyen bir gençtim. Şimdi 40 yaşındayım. Hedeflerim var. Kendi doğrularımla, yapacaklarımla yoluma devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

MİLLİ TAKIM'A GİDECEK Mİ?

EURO 2020'de grubunu puansız tamamlayarak turnuvaya veda eden A Milli Takım’da teknik heyet değişikliği yaşandı. Ekibini revizyona giden teknik direktör Şenol Güneş, Emre Belözoğlu’nu yardımcı antrenörü yapma kararı aldı.

Belözoğlu'nun ilerleyen günlerde Güneş'in ekibine katılması bekleniyor.

Volkan Demirel'e de Milli Takım'a gidip gitmeyeceği soruldu.

Demirel, "Milli takımdan teklif gelirse ona hayır denmez. Milli görev her şeyin üzerindedir. Gelir mi gelmez mi bilmem, bunun kararını ben veremem ama teklif gelirse hayır diyemem" dedi.