Emre Belözoğlu'ndan 'soyunma odası' konuşması!

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 20:35

Fenerbahçe'nin Erzurumspor ile oynadığı maç öncesi Fenerbahçe soyunma odasında, teknik sorumlu Emre Belözoğlu, maç konuşması sonrası futbolculara duygusal açıklamalarda bulundu. Emre Belözoğlu, "Göreve geldiğimden beri gösterdiğiniz özveri adına hepinize teşekkür ederim, bu sezon şampiyon oluruz ya da olamayız, ancak siz şampiyon gibi mücadele ediyorsunuz" dedi. Belözoğlu'nun bu sözünü futbolcular alkışladı.

SARI-LACİVERTLİ EKİPTE 6 EKSİK

Fenerbahçe, BB Erzurumspor karşısına 6 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar, Diego Perotti’nin yanı sıra hafif ağrıları bulunan Serdar Aziz maç kadrosunda yer alamadı. Öte yandan kırmızı kart cezalısı Gökhan Gönül de forma giyemedi.

OZAN TUFAN SAĞ BEKTE GÖREV ALDI

Sarı-lacivertli ekipte kırmızı kart cezası bulunan Gökhan Gönül ve sakatlar arasında yer alan Nazım’ın yokluğunda Ozan Tufan sağ bekte görevlendirildi. İki futbolcunun yokluğunda oluşan boşlukta Emre Belözoğlu, Ozan Tufan’ı sağ bekte görevlendirdi.

Fenerbahçe’nin Kongolu futbolcusu Marcel Tisserand, 9 maç sonra BB Erzurumspor maçına 11’de başladı. Ligde en son 28’inci haftada oynanan Antalyaspor mücadelesinde 11’de görev alan Tisserand, Erzurumspor karşılaşmasında 11’de görevlendirildi.

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, geçtiğimiz hafta içi oynanan Medipol Başakşehir mücadelesine göre ilk 11’de iki değişiklik yaparak Fenerbahçe karşısına çıktı. Tecrübeli teknik adam, cezalı Emrah Başsan’ın yerine Novikovas’a, Ricardo Gomes yerine ise en uçta Oltan Karakullukçu’ya şans verdi.

Yılmaz Vural, Fenerbahçe karşılaşmasında şu 11 ile çıktı: “Szumski, Murat, Gökhan, Hasan, Schwechlen, Omolo, Boumal, Obertan, Novikovas, Cenk Ahmet, Oltan.”



