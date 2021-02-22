Emre Belözoğlu'ndan tepki: Caner kaçırma adamı!

22 Şubat 2021 Pazartesi, 08:59

Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe'de maçı takip eden sportif direktör Emre Belözoğlu'nun tepkileri dikkat çekti.

Emre Belözoğlu, mücadelenin henüz 9. dakikasında Halil Akbunar'ın kaydettiği golle geriye düşen sarı-lacivertli takımı, tribünden motive etmeye çalıştı.

Karşılaşmayı birlikte izlediği kişilerle pozisyonları tartışan Belözoğlu'nun, sık sık sinirlendiği ve saha içine doğru seslendiği gözlemlendi. Yenen golde bir hayle sinirlenen Emre'nin, "Caner adamını kaçırma" diye bağırdığı görüldü.