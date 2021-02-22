Emre Belözoğlu'ndan tepki: Caner kaçırma adamı!
Emre Belözoğlu, Halil Akbunar'ın kaydettiği golle geriye düşen sarı-lacivertli takımı, tribünden motive etmeye çalıştı, bir ara sinirlerine engel olamadı.
Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe'de maçı takip eden sportif direktör Emre Belözoğlu'nun tepkileri dikkat çekti.
Emre Belözoğlu, mücadelenin henüz 9. dakikasında Halil Akbunar'ın kaydettiği golle geriye düşen sarı-lacivertli takımı, tribünden motive etmeye çalıştı.
Karşılaşmayı birlikte izlediği kişilerle pozisyonları tartışan Belözoğlu'nun, sık sık sinirlendiği ve saha içine doğru seslendiği gözlemlendi. Yenen golde bir hayle sinirlenen Emre'nin, "Caner adamını kaçırma" diye bağırdığı görüldü.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, Gollere devam dedi İmamoğlu'ndan yanıt geldi
- Erkan Baş'tan Özlem Zengin'e 'örgüt evi' yanıtı
- Yayın yasağı geldi
- Pervin Buldan'dan Soylu'ya 'çözüm süreci' yanıtı
- AKP’li başkana evinde özel aşı
- Pentagon'dan S-400 açıklaması
- Fatih Portakal'dan, AKP ve MHP'ye gönderme
- Berat Albayrak geri dönüyor iddiası!
- CHP'li başkanın odasında 'böcek'!
- En çok vakanın görüldüğü ilde ek tedbirler alındı
Video Haberler
- Uçak acil iniş yaptığı sırada otoyoldaki araca çarptı
- Otomobiline benzin döküp ateşe verdi!
- Lüks siteye yapılan operasyonda bulundu
- Hemşireye saldırı anı kamerada
- Şarkıcı Çılgın Sedat'ın evinde yangın çıktı
- İstanbul Boğazı’nda şaşırtan manzara
- AKP İzmir Kongresi'ne ilişkin skandal görüntüler
- Haziran ayı itibariyle hizmete sunacağız
- İhbara giden polis, 20 kişiyi parti yaparken yakaladı
- Mültecileri taşıyan teknenin alabora olduğu an kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, Gollere devam dedi İmamoğlu'ndan yanıt geldi
- Erkan Baş'tan Özlem Zengin'e 'örgüt evi' yanıtı
- Yayın yasağı geldi
- Pervin Buldan'dan Soylu'ya 'çözüm süreci' yanıtı
- AKP’li başkana evinde özel aşı
- Pentagon'dan S-400 açıklaması
- Fatih Portakal'dan, AKP ve MHP'ye gönderme
- Berat Albayrak geri dönüyor iddiası!
- CHP'li başkanın odasında 'böcek'!
- En çok vakanın görüldüğü ilde ek tedbirler alındı