Emre Belözoğlu'ndan tepki: Caner kaçırma adamı!

Emre Belözoğlu, Halil Akbunar'ın kaydettiği golle geriye düşen sarı-lacivertli takımı, tribünden motive etmeye çalıştı, bir ara sinirlerine engel olamadı.

cumhuriyet.com.tr
22 Şubat 2021 Pazartesi, 08:59
Emre Belözoğlu'ndan tepki: Caner kaçırma adamı!
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Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe'de maçı takip eden sportif direktör Emre Belözoğlu'nun tepkileri dikkat çekti.

Emre Belözoğlu, mücadelenin henüz 9. dakikasında Halil Akbunar'ın kaydettiği golle geriye düşen sarı-lacivertli takımı, tribünden motive etmeye çalıştı.

Karşılaşmayı birlikte izlediği kişilerle pozisyonları tartışan Belözoğlu'nun, sık sık sinirlendiği ve saha içine doğru seslendiği gözlemlendi. Yenen golde  bir hayle sinirlenen Emre'nin, "Caner adamını kaçırma" diye bağırdığı görüldü.


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