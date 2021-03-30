Emre Çolak'tan şampiyonluk açıklaması
Karagümrük forması giyen Emre Çolak, ligdeki şampiyonluk mücadelesiyle ilgili, "Beşiktaş bir tık önde görünüyor ama gönlüm Galatasaray'dan yana." dedi.
Deportivo ile yollarını ayırdıktan sonra sezonun ilk yarısını kulüpsüz geçiren ve devre arasında Karagümrük ile anlaşan Emre Çolak A Spor’da açıklamalarda bulunurken Galatasaray’a dönme ihtimali ile ilgili şunları söyledi, “Hocamla hep görüşüyorum. Galatasaray’daki ağabeylerimle de konuşuyorum ama resmi teklif olmadı.” ifadelerini kullandı.
“ARDA TURAN’IN ROLÜ HAYATIMDA ÇOK BÜYÜK”
Emre Çolak Arda Turan ile ilgili ise şunları söyledi, “Arda Turan'ın benim hayatımdaki rolü çok büyük. Galatasaray altyapısındayken bana 'babalık' yaptı. Galatasaray'a dönmesine herkesten çok sevindim. Ayağa kalkması için çok önemli. Oradakilere ağabeylik yapıyor. Galatasaray ruhunu en iyi bilenlerden bir tanesi. Hayatımız boyunca arabamız olmamıştı. Ailemize ilk arabayı Arda Turan aldı. Arda Ağabey yeni sezonda takımda kalmayı başarabilirsem bana araba sözü verdi. Yeni sezon takımda olacağımı öğrenince de Arda Ağabeyi aradım ilk arabamızı aldı.”
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