Emre Kılınç Galatasaray'da!
Galatasaray, Sivasspor ile sözleşmesi sona erecek olan Emre Kılınç'la prensip anlaşmasına vardı. Emre Kılınç'ın sarı kırmızılı takıma transferi hakkında eski başkanı açıklama yaptı.
Galatasaray, Sivasspor ile sözleşmesi sona erecek olan Emre Kılınç'la prensip anlaşmasına vardı. Galatasaray'ın transferini Emre Kılınç'ı yakından tanıyan Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı açıkladı. Çarıkçı ile Emre, uzun yıllar Boluspor'da birlikte görev almışlardı.
Katıldığı bir radyo programında konuşan Necip Çarıkçı, "Emre Kılınç'ı 15 yaşında Boluspor'a transfer ettik. Emre, Boluspor'a 900 bin TL kazandırarak Sivasspor'a gitti. Emre Kılınç, Galatasaray ile anlaştı. Emre gelecek sezon Galatasaray forması giyecek. Emre çocukluğundan beri çok iyi bir Galatasaraylı." ifadelerini kullandı.
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