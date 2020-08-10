Emre Mor kadroya alınmadı!

10 Ağustos 2020 Pazartesi, 19:24

Celta Vigo, 2017 yazında kadrosuna kattığı Emre Mor'u kadrodan çıkarmanın hesabını yapıyor. Genç oyuncu, geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Galatasaray'da, ikinci yarısını da Olympiakos'ta geçirdi.

PİYASA DEĞERİ DÜŞTÜ

Celta Vigo ile 2 yıllık sözleşmesi bulunan oyuncu, İspanyol kulübüne transfer olduğunda 13 milyon avro bedel ödenmişti. 23 yaşındaki kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 800 bin Avro'ya kadar düştü

Celta Vigo sportif direktörü Felipe Minambres, genç oyuncunun takımdan ayrılması için kulüp aramaya devam ediyor.

Celta Vigo ile sözleşmesi devam eden milli futbolcunun, yeni sezon öncesi hazırlık kampına davet edilmemesi dikkat çekti.

Kaynak: Sporx