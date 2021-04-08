Emre Mor sezonu kapattı
La Liga'da Celta Vigo forması giyen Emre Mor'un sakatlığı sebebiyle ameliyat olacağı ve tedavi sürecini Dubai'de geçireceği belirtildi.
İspanyol AS gazetesinde yer alan haberde, milli futbolcu Emro Mor’un bugün ameliyat olacağı ve sezonun geri kalan kısmında oynamayacağı ifade edildi. Bir dönem Galatasaray forması giyen Emre Mor’un kulüp doktoru tarafından ameliyat edileceği ve sakatlığının kasık bölgesindeki kaslarla ilgili olduğu kaydedildi.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Emre Mor, yaşadığı pubalji sakatlığı nedeniyle perşembe günü ameliyat edilecek. Kulübün sakatlık ile ilgili uygulamış olduğu tedavilere yanıt verilmemesi sonucunda rahatsızlığın devam ettiği tespit edildi. Kulübün sağlık ekibi sakatlık için cerrahi müdahale gerektirdiğini belirtti. Ameliyat, kulüp doktoru Juan Jose Garcia Cota ve Dr. Alberto Lopez tarafından gerçekleştirilecek. Ameliyat sonrasında oyuncunun sağlık raporu ile ilgili bilgiler güncellenecektir.”
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