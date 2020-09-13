En ‘adaletsiz’ İstanbul en ‘yoksul’ Kastamonu

13 Eylül 2020 Pazar, 05:00

Yanlış politika ve yatırım tercihleri, Türkiye’nin son 2.5 yıldır ekonomik krizle boğuşmasına neden olurken halkı da yoksullaştırıyor. Bu durum resmi verilere de yansıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) “Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Bölgesel Sonuçları, 2019” raporu da bu açıdan dikkat çekici detaylarla dolu.

Rapora göre medyan gelirin (gelirler küçükten büyüğe sıralandığında ortaya düşen değeri ifade ediyor) yüzde 50’si üzerinden hesaplanan genel yoksulluk oranı 2018’de yüzde 13.9 iken 2019’da yüzde 14.4’e çıktı. Yoksul sayısı da 11 milyon 91 bin kişiden 11 milyon 641 bine yükseldi. Bu kapsamda TÜİK’in detaylı bölgesel sınıflamasına bakıldığında, Türkiye’de en yüksek yoksulluk oranı yüzde 15 ile “Kastamonu- Çankırı- Sinop” bölgesinde görüldü. Bu bölgeyi yüzde 14 ile “Adana-Mersin”, yüzde 13.3 ile “Tekirdağ-Edirne-Kırklareli” izledi. En düşük yoksulluk oran ise yüzde 4.6 ile “Malatya-Elazığ-Bingöl-Tunceli” bölgesinde. Bu bölgeyi yüzde 5.8 ile “Gaziantep-Adıyaman-Kilis”, yüzde 8 ile Bursa-Eskişehir-Bilecik” takip etti.

ZONGULDAK ADİL

Gelir dağılımıyla ilgili durumu gösteren ve küçüldükçe iyileşmeyi ifade eden “Gini katsayısı”na gelince, en yüksek olduğu bölge 0.428 ile İstanbul. İstanbul’u 0.391 ile “Şanlıurfa-Diyabakır”, 0.376 ile “Balıkesir-Çanakkale” bölgeleri izledi. Bu katsayının en düşük olduğu bölge ise 0.281 ile “Zonguldak-Karabük-Bartın.” Bu bölgeyi 0.301 ile “Malatya-Elazığ-Bingöl-Tunceli”, 0.303 ile “Bursa-Eskişehir-Bilecik” izledi.

Toplam gelirden en çok pay alan yüzde 20’lik kesimle en az pay alan yüzde 20’lik kesim (en yoksul kesim) arasındaki gelir farkına bakılınca, İstanbul 7.8 kat farkla ilk sırada yer alıyor. Bu bölgeyi 6.8 katla “Şanlıurfa-Malatya”, 6.6 kat farkla “Balıkeskir-Çanakkale” izliyor. En az fark ise 4.2 katla “Zonguldak-Karabük-Bartın”da. Bu bölgeyi 4.3 katla “Malatya-Elazığ-Bingöl-Tunceli”, 4.5 katla ”Bursa-Eskişehir-Bilecik” izledi.