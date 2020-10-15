"En azından uzatmaya gitmeliydi"
Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Igor Kokoskov, "Çok iyi oynadık ancak maçı uzatmaya götürmememiz gerekiyordu." dedi.
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında normal süresi 69-69 berabere tamamlanan maçta Rusya ekibi CSKA Moskova'ya uzatma bölümü sonunda 78-77 yenilen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Igor Kokoskov, "Çok iyi oynadık ancak maçı uzatmaya götürmememiz gerekiyordu." dedi.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Kokoskov, mağlubiyetten duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
Zor bir maç oynadıklarını belirten Sırp teknik adam, "Uzun bir gece oldu. Kaybedince zor oluyor. Biz de çok iyi oynadık. Maçı uzatmaya götürmememiz gerekiyordu. Normal sürede kazanmamız gerekiyordu. CSKA Moskova'yı galibiyetten dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
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