En büyük rakibin takım arkadaşın

03 Nisan 2021 Cumartesi, 04:00

“Hayat adil değil” diyor Formula 1 pilotu Sergio “Checo” Mendez ve ekliyor “Formula 1 de değil”. Mendez bu sözleri talihsiz bir kaza sonucu son sıraya düştüğü ama ne yapıp edip birinci bitirdiği Bahreyn’deki o müthiş yarıştan sonra sarf ediyor.

Meraklıları çok yakından takip ediyor zaten ve Sergio Mendez’in bu sezon Red Bull için yarıştığını da biliyor, ama kimileri de -tıpkı benim gibi- Formula 1’e ilgisini çoktan kaybetti ve motor yarışlarının bu en gösterişlisini en fazla Netflix’te yayımlanan “Formula 1: Drive to Survive” belgesel dizisinden takip ediyor. Açıkçası en son Schumacher, Alonso, Hakkinen, Villeneuve gibi pilotların rekabet ettiği 2000’li yıllarda takip ediyordum Formula 1’i ve sonrasında büyük bir boşluk var arada. Yani Hamilton, Vettel ve Rosberg gibi yeni kuşak şampiyonların kariyerlerine çok aşina değilim. Yine de Netflix’in şu sıralar 3. sezonu yayımlanan “Drive to Survive” serisinin gerçek bir müptelasıyım. Diyebilirim ki, Formuyla 1’i anbean takip ettiğim yıllardakinden bile daha büyük bir keyif alıyorum bu diziyi izlerken. Çok sağlam bir kurgusu olması bir yana, normalde asla göremeyeceğiniz ve duyamayacağınız detayları müthiş bir şekilde önümüze getiriyor “Drive To Survive”.

PANDEMİ ETKİSİ

Elbette pandeminin -tüm dünyayı ve tüm organizasyonları da olduğu gibi- Formula 1’i de nasıl etkilediğini görüyoruz. Sezonun hemen başında yarışlar iptal edilmeye başlıyor, hevesler kursaklarda kalıyor, sektörün ekonomisi ciddi biçimde sarsılmaya yüz tutuyor. Ama bir şekilde geniş önlemler altında yarışlara dönme kararı alınınca ilk yarış için Avusturya’ya gidiliyor ve sezon tam anlamıyla başlamış oluyor.

İlginç bir şekilde takım içi çekişmelerin daha bir sert yaşandığına tanık oluyoruz; üstelik zirvede bile. Son büyük şampiyon (geçen yıl 7. kez şampiyonluğa ulaştı) Lewis Hamilton ile takım arkadaşı Valtteri Bottas arasındaki kıyasıya rekabetin anlatıldığı bölüm çok iyi. Örneğin ve Formula 1’de egoların ne kadar şiştiğinin de (hatta şişirildiğinin) çok açık bir kanıtını görüyoruz. Bir diğer sert çekişme de McLaren takımında yaşanıyor. İki çok yakın arkadaş, Carlos Sainz Jr. ve Lando Norris’in sezon boyunca devam eden rekabetlerinin onları getirdiği dip nokta çok ibret verici gerçekten. Tabii takım içi çekişmelerin en büyük sebeplerinden biri de Formula 1’de ikinci sürücü olan kişinin kariyer anlamında her zaman birinci sürücüden daha riskli bir durumda oluşu. Yani biraz da sistem zorluyor bu takım arkadaşlarını kavgaya. Ama ne demişti Sergio Perez: “Formula 1 adil değil”. Tıpkı hayat gibi.