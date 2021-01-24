En çok arananlar listesindeydi: 'Çinli El Chapo' Amsterdam'da yakalandı
Dünyanın en çok arananlar listesinin başında olan ve Çinli "El Chapo" olarak da bilinen Tse Chi Lop, Hollanda'daki Schiphol Havalimanı'nda polisler tarafından yakalandı.
Meksikalı uyuşturucu baronu "El Chapo" lakapı Joaquin Guzman ve Pablo Escobar'la kıyaslanan ve yılda 519 milyar TL getirisi bulunan Asya-Pasifik arasındaki yasadışı uyuşturucu satışı ağını yönetmekle suçlanan Çinli Tse Chi Lop, Hollanda'da yakayı ele verdi.
AKTARMA YAPARKEN YAKALANDI
Dünyanın en çok arananlar listesinin başında olan ve Çinli "El Chapo, Avusturya Federal Polisi'nin operasyonuyla, Tayvan'dan Çin'e giden uçak seferinde Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı'nda aktarma sırasında yakalandı.
ÇAY PAKETLERİNDE UYUŞTURUCU
Lop'un Avusturya’ya giren uyuşturucuların yüzde 70'inden sorumlu olduğu tahmin edilirken, şebeke için çalışanların uyuşturucuları çay paketlerine gizleyerek ülkeye soktuğu ifade edildi.
Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi, uyuşturucu şebekesinin yıllık gelirinin 2018'de 8 milyar dolar (yaklaşık 59,5 milyar TL) olarak belirlendiğini, ancak bu rakamın 17.7 milyar dolara (yaklaşık 131,2 milyar TL) kadar çıkabileceğini açıkladı.
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