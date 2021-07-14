En dürüst 75 şehir açıklandı: Türkiye listeye bile giremedi
Dünyadaki ‘en dürüst’ şehirler araştırmasında Türkiye’den hiçbir kent sıralamaya giremedi. ‘En dürüst’ listesine giren ilk üç şehir İsviçre’den Zürih, Japonya’dan Tokyo, Avustralya’dan Adelaide oldu.
Araç karşılaştırma platformu Twinner, ikinci el piyasasına şeffaflık getirme misyonundan yola çıkarak, araba satıcılarının farklı şehirlerde nasıl algılandığına dair bir araştırma başlattı.
Çalışmalarını ilerleten firma, bunun neticesinde ‘dürüstlüğün’ nasıl ölçüldüğü ve hangi değerler üzerine inşa edildiğine dair ortaya çıkan sorular üzerine, ellerindeki veriyi belirli bir yerdeki dürüstlük düzeyini ölçmek için kullandı.
Otomobil satışlarından tutun toplumsal hayatın içindeki tüm parametrelerin ele alındığı araştırmanın sonuçlarına göre dünya üzerinde 350 şehirden sadece 75’i ‘dürüst’ sıralamasında yer aldı. Türkiye’den hiçbir şehir bu sıralamaya giremedi.
DÜRÜST OLMAYANLAR LİSTEYE ALINMADI
Diken'in aktardığına göre, sonucu olumsuz çıkan şehirlere, ‘kötü imaj’ oluşturur kaygısıyla listede yer verilmedi. Çin ve Latin Amerika’daki bazı şehirlerin liste dışı kalmasında ise veri yetersizliği gerekçe gösterildi.
Dürüst’ 75 şehirden ilk 10’u şöyle: Zürih (İsviçre) , Tokyo (Japonya), Adelaide (Avustralya), Phoneix (ABD), Hamburg (Almanya), Amsterdam (Hollanda), Münih (Almanya), Kopenhag (Danimarka), Ediburgh (İskoçya), Brisbane (Avustralya)
CÜZDAN TESTİ VE YOLSUZLUK RAPORLARI
Vatandaşların dürüstlükleri ‘cüzdan testi’ ile ölçüldü. Araştırmacılar 17 bin cüzdanı bilinçli olarak sokakta düşürdü ve kaç tanesinin iade edildiğini raporladı. Bunun yanı sıra şehirde yaşayan kişilerin komşularını nasıl değerlendirdikleri de incelendi.
Vatandaşlardan sonra yerel yetkililerin, belediyelerin ve daha üst düzey otoritelerin dürüstlük verilerine bakıldı. Burada dikkate alınan parametreler ise şeffaflık, harcamalar, yolsuzluk raporları, kayıt dışı ekonomi ve basın özgürlüğü oldu.
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