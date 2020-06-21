En stresli sınav

21 Haziran 2020 Pazar, 06:00

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) dün yapıldı. Sınav stresine salgının getirdiği koşullar da eklenince öğrenciler heyecan ve kaygıları çok artmış olarak geldiler okullarına. Acıbadem Ata Ortaokulu çevresinde, sınavdaki çocuklarını bekleyen veliler gruplar halinde sohbet halindeler.

Her öğrenci kendi okulunda sınava girdiğine göre haliyle herkes birbirini en az 8 yıldır tanıyor. Yani sohbet hali normal ama normal olmayan “maskeli mesafesizlik’’ durumu. Kimisi tek başına uzakta bekliyor ama çoğunluk yan yana. “Salgın yüzünden dersleri çok saldı, hiç hazırlanmadı”, “Maskeyi çok stres yaptı, çıkarmasam rahat edemem, çıkarırsam ya hastalık bulaşırsa dedi durdu dün gece”, “Sınava giren sayı da çok, iyi okul kazanması imkânsız”, “Kahvaltı da edemedi stresten. Acıkmış mıdır acaba?” kulağıma çalınan cümlelerden.

HEPSİ MASKELİ

İlk oturumun bitmesi yaklaşırken veliler okul kapısı önüne yığılmaya başladı. Ellerinde sular, meyveler, simitlerle çocuklarını bekleyen anne - babaların, sosyal mesafe hiç umurlarında olmadı. Saat 10.45’te çocuklar bahçeye çıkmaya başladı.

Hepsi maskeli olan çocuklar önce sosyal mesafeye dikkat ettiyse de bir süre sonra arkadaşlarıyla gruplar halinde toplanmaya, okul kapısının ardından kendilerini çağıran anne-babalarının yanına gelmeye başladı. Görevliler sürekli “maskenizi çıkarmayın, sosyal mesafenizi koruyun’’ anonsları yaptı. Velilere yapılan “kapı önünde kalabalık oluşturmayın’’ uyarısı ise hiç işe yaramadı. Maskeler çıkarılmadı ama hem oturum arasında bahçeye çıkan çocuklar hem de onları bekleyen veliler açısından sosyal mesafeye uyulduğu da söylenemez.

‘TEDİRGİN GİRDİLER’

Çocuğu sınava giren Esra Yenalcı, öğrencilerin kaygılarının bu yıl çok katlandığına dikkat çekerek “Zaten çok zorlu bir süreçten geçtiler. Hastalık korkusu, sokağa çıkma yasakları, yüz yüze eğitim olmaması yeterince etkiledi çocukları.

Bu yıl sınava daha çok sayıda öğrencinin girecek olmasının yarattığı olumsuzluğa bir de salgın önlemleri eklenince kaygıları çok arttı” dedi. Sınavın bitmiş olmasının velileri çok rahatlattığını söyleyen Yenalcı, “Öğrenciler de rahatladı mı? Emin değilim. Bu sınavın da bir biçimde yapılması gerekiyordu. Çünkü zaten bir yerleştirme sorunu yaşayacak çocuklar, okulların yetersiz olduğunu da biliyorlar. Bu durum da onları tedirgin ediyor’’ diye konuştu.

TÜRKÇE VE SAYISAL BELİRLEYİCİ

Uzmanlara göre LGS soruları geçen yıla göre daha zordu.

Eğitim uzmanı Hatice Yılmaz, “Bu sene sınavın belirleyicisi Türkçe, matematik ve fen bilimleri olacak. Sınavın geçen yıldan daha zor olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla tam yapan öğrenci sayısı çok fazla olmayacaktır diye düşünüyorum. Ancak unutmayalım ki sınav zorsa herkese zor, kolaysa herkese kolaydır. Kolay bir sınavda en çok istenilen okula örneğin 90 soruda 88 netle giriliyorsa zor bir sınavda aynı okula 80 netle girilebilir. Öğrencilerin sınavın zorluğuna takılmaması gerekir. Özellikle düzenli çalışan öğrenciler için zor sorular daima avantajlıdır’’ dedi.

Oğuzkaan Koleji eğitim koordinatörü Hatice Yılmaz ve bölüm başkanlarının değerlendirmeleri şöyle:

- TÜRKÇE: Orta zorlukta bir sınav hazırlanmış. Grafik ve görsel yorumlama sorularında yeni nesil akıl yürütme gerektiren sorular kurgulanmış. Diğer sorular da TEOG mantığına yakın bilgi ve kavrama düzeyinde sorular hazırlanmış. Süreyi yetiştirme konusunda iyi bir sınav örneği olmuş. Ayrıca dil bilgisi, yazım kuralları ve noktalama işaretleri konularından gelen soruların oldukça kolay ve basit olduğunu da vurgulamak gerekir. MEB bu sınavla bilgiden çok üst düzey bilişsel süreçleri sorgulamış. Müfredat dışı soru yok. Öğrencilerin en çok A kitapçığı 1,10, 15, 13 ve 6 sorularda zorlanabileceğini söyleyebiliriz.

- İNKILAP TARİHİ: Orta seviyede bir sınav. Yayımlanan örnek sorulara benzer sorular sorulmuş, görsel okuma sorularına yer verilmemiş, paragraf yorumlama ve paragraftan çıkarımda bulunma sorularına yer verilmiş. Öğrencilerin ön bilgilerini kullanarak yorum yapacağı sorulara da yer verilmiş.

- İNGİLİZCE: Okuduğunu anlamaya yönelik soruların yer aldığını ve kelime bilgisinin de sorgulandığını görüyoruz. Geçen yıllara göre daha kolay diyebiliriz.

- DİN KÜLTÜRÜ: Sorular kolay ve orta düzeyde. Genel olarak yorum soruları çok ön plana çıkıyor.

- MATEMATİK: Önceki yıla göre el oyalayan, dikkat gerektiren, ince düşünülmesi gereken sorular. Dört soru belirleyici olacak. (A kitapçığı 9,17,18,19) Bu yıl yapılan sınav genel anlamda orta üstü ve zor diye nitelendirilebilir.

- FEN BİLGİSİ: Öğrencilerin en çok zorlanacağı, eleyici sorular A kitapçığında 6, 7, 9 ve 17. Zorluk seviyesi olarak zor seviyede 4 soru, orta seviyede 5 soru var. Geri kalanlar kolay