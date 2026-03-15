AKOM tarih vererek uyardı... İstanbul için sağanak alarmı!

15.03.2026 10:44:00
Haber Merkezi
AKOM'un raporuna göre; İstanbul genelinde Çarşamba gününe kadar yağış beklenmiyor. Perşembe ve Cuma günleri için ise; yağış uyarısı yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul'da çarşamba gününe kadar yağış beklenmezken havada güneşli, zaman zaman parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı öngörülüyor" bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada ayrıca, "Gün içerisinde 10-14 dereceler aralığında seyreden sıcaklıkların özellikle gece ve sabah erken saatlerde 6 derece civarı ve altına kış değerlerine gerileyerek üşütmeye devam edeceği tahmin ediliyor" denildi.

AKOM'un haftalık hava tahmin raporu şu şekilde:

16 Mart Pazartesi: Parçalı ve çok bulutlu

17 Mart Salı: Parçalı ve çok bulutlu

18 Mart Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu

19 Mart Perşembe: Yağışlı

20 Mart Cuma: Yağışlı

21 Mart Cumartesi: Çok bulutlu, yerel yağışlı

