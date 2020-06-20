En uzun günde dünyayı sanatla kucaklayacaklar
TransCultural Exchange, herkesi 20 Haziran 2020 gündönümünde, evlerde sanat dolu bir dünya turuna davet ediyor. Etkinliğe Türkiye’den Özlem Kalkan Erenus ve Ali Erenus da katılıyor.
Arjantin, Avustralya, Bahreyn, Brezilya, Kanada, Çin, Mısır, Finlandiya, Fransa, Japonya, Norveç, İspanya, Almanya, Fas, Peru, Polonya, Senegal, Türkiye, Zambiya ve daha pek çok ülkeden yüzlerce çağdaş sanatçının resimleri, müzikleri, dansları, filmleri, enstalasyonları sanat severlerin parmak uçlarında olacak. Sadece bir tıkla, yüzlerce sanatçının eserlerine ulaşılabilecek.
Hello World’ün küresel sunumunda yer alan çalışmaları bağışlayan sanatçıların Zoom üzerinden katılacakları “Gündönümü Açılışı” 20 Haziran 2020, 18.00 - 19.00 arasında yapılacak ve TransCultural Exchange’in Facebook sayfasından canlı olarak yayınlanacak: https://www.facebook.com/TransCulturalExchange
TÜRKİYE’DEN ÜÇ İSİM
70’in üzerinde ülkeden yüzlerce sanatçının katıldığı etkinliğe Türkiye’den Ali Erenus şarkılarıyla, Özlem Kalkan Erenus ve Müberra Bülbül resimleriyle destek verecekler.
ABD’nin Boston şehrinde kurulmuş olan TransCultural Exchange, nitelikli sanat projeleri, kültürel değişim ve eğitim programları düzenleyerek dünya kültürleri arasındaki anlayışı geliştirmeyi hedefleyen, kar amacı gütmeyen bir sanat kurum.
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