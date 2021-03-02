En zengin 100 Amerikalı, "Warren vergisi" kabul edilirse 78 milyar dolar ödeyecek

02 Mart 2021 Salı, 11:26

Pazartesi günü açıklama yapan kanun yapıcılar, serveti 50 milyon dolar ile 1 milyar dolar arasındakiler için yıllık yüzde 2'lik vergi ödemesini öngören "Ultra Milyoner Vergisi"nin daha "adil" bir ekonominin önünü açacağını savundu.

Serveti 1 milyar dolar üzerindekiler için ise yıllık yüzde 3 vergi ödemesi önerildi.

Bu önerinin kabul edilmesi durumunda 10 yılda en az 3 trilyon ek gelir sağlanacağı ifade edildi.

Warren, ultra zenginlerin kuralları kendi çıkarlarına göre uyarladığını, gelir grubunun en üstündeki yüzde 0.1’lik grubun en alt gruptaki yüzde 99’dan daha düşük efektif vergi ödediğini belirtti.

Bloomberg'in haberine göre Warren, ayrıca milyarderlerin servetinin pandemi öncesine kıyasla yüzde 40 arttığını ifade etti.

Şu an Demokratlarla Cumhuriyetçiler arasında bölünen Senato’da servet yasasının geçmesi zor görünüyor.