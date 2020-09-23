Endeks değişti, tüketici güveni 20 puan ‘iyileşti’
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) “Tüketici Güven Endeksi, Eylül 2020” raporuna göre, Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsimden arındırılmış tüketici güven endeksi, eylülde önceki aya göre yüzde 3.2 arttı. Ağustos ayında 79.4 puana düşen endeks, eylülde 82 oldu.
Önceki gün bu endeksle ilgili, Avrupa Birliği’nin (AB) tavsiyesi nedeniyle değişiklik yaptığını açıklayan TÜİK, güncelleme öncesi duruma göre hesaplanan tüketici güven endeksi de bilgi olarak açıkladı. Buna göre eylülde endeks bir önceki aya göre yüzde 3.7 arttı. Ağustos ayında 59.6 olan endeks, eylül ayında 61.8 oldu.
Hem eski hem yeni endekse göre tüketici güveni eylülde artsa da ikisi arasındaki farkın 20 puan olması, iyimserlik için eşik değerin 100 puan olduğu düşünüldüğünde dikkat çekiyor. TÜİK “işsiz sayısı beklentisi” ve “tasarruf etme ihtimali”ni hesaplamadan çıkarmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Ekonomimiz üçüncü çeyrek için güçlü bir yükseliş mesajı verdi” dedi ve verilerin “iyi” geldiğini, yılın tahminlerden iyi bir noktada tamamlanabileceğini söyledi.
Eylül için alt endekslerine bakıldığında ise hanenin maddi durumu endeksi yüzde 5.8 artarak 71.8, gelecek 12 aya ilişkin maddi durum beklentisi yüzde 1.7 artarak 79.1, gelecek 12 aya ilişkin genel ekonomik durum beklentisi yüzde 4.8 artarak 83.3 ve gelecek 12 ayda dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi yüzde 1.3 artarak 93.8 oldu.
Endeks hesabından çıkarılsa da “işsiz sayısı beklentisi endeksi” TÜİK’in soruları arasında yerini koruyor. Buna göre ağustosta 59.5 olan endeks eylülde 59.8’e çıktı. Bu endeksin yükselmesi işsiz sayısında azalma olacağını ifade ediyor. Aynı şekilde sorular arasında olan “tasarruf etme ihtimali endeksi” de 21.7’den 25.2’ye çıktı.
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