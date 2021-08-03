Endişelendiren tahmin: 'Türkiye ekonomisi yangın yerine dönecek'
Gazetemiz yazarı Erdal Sağlam, yaşanan felaketlerin ardından Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmede bulundu. Sağlam, ''Yılın son çeyreğinde küresel etkiyle piyasalarda başlayacak ateşin, özellikle Türkiye için yangına dönüşme ihtimali çok yüksek'' dedi.
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yıl sonu enflasyon tahminlerini yüzde 12.2'den yüzde 14.1'e güncellediklerini açıkladı.
Kavcıoğlu, ''Enflasyonla ilgili piyasa davranışı bozulmuş durumda. Bunun kontrol edilebilmesi için de bütün kurumların ve firmaların bir ortak mutabakatı sağlaması lazım. Enflasyon konusunda Merkez Bankası yalnız kalmış durumda. Sıkı para politikasından hiçbir şekilde taviz vermeden enflasyonun düşürülmesi için mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz. Ama toplumsal mutabakat anlamında bütün odaların bütün diğer etkin kurumların bu konuda çok aktif olması lazım. Bugün piyasada olan fiyatlar enflasyonu doğru biçimde yansıtmıyor'' dedi.
'YANGINA DÖNÜŞME İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK'
''Piyasalarda yaşanan yaz rehaveti TL’nin değer kazanmasına, hisse senedi piyasalarında artışa neden oluyor ama bunun devamının gelmeyeceğini herkes biliyor'' diyen gazetemiz yazarı Erdal Sağlam, ''Yılın son çeyreğinde küresel etkiyle piyasalarda başlayacak ateşin, özellikle Türkiye için yangına dönüşme ihtimali çok yüksek'' değerlendirmesinde bulundu.
'UMUTLARI İYİCE KARARTTIĞINI SÖYLEYEBİLİRİZ'
Sağlam, ''Ekonomide yılın son çeyreğinde başlaması beklenen bozulmanın nasıl yönetileceği büyük bir soru işareti olarak önümüzde duruyor. Son haftada yangın felaketinde yaşananların, her alanda olduğu gibi ekonomide de ileriye dönük umutları iyice kararttığını söyleyebiliriz'' dedi.
'TL’YE GÜVENİN İYİCE KAYBOLDUĞU BİR SÜREÇ İÇİNDEYİZ'
Sağlam, ''Rasyonel yönetim için göreve gelen iki kişiden biri görevden alındı, diğeri ise işlevsiz biçimde bakanlık yapmaya devam ediyor. Sonuçta ekonomi yönetimi ve TL’ye güvenin iyice kaybolduğu bir süreç içindeyiz. Bu güvensizliğe rağmen temmuzdaki bayram tatilinden itibaren piyasalar bir yaz rehavetine girdi. FED’in varlık alımlarını sürdüreceğini açıklaması, ABD yönetiminin yeni altyapı yatırım hamlesini Cumhuriyetçilere kabul ettirmesi, tüm gelişmekte olan ülkeler gibi Türkiye’deki piyasaları da sevindirdi. TL’nin son günlerdeki değer kazancı dün de devam etti ama temmuz ayında en çok değer kaybeden ikinci paranın TL olduğunu da unutmayalım'' ifadelerini kullandı.
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