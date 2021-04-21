Endonezya duyurdu: Denizaltı ve mürettebat kayboldu
Kayıp denizaltındaki 53 mürettebatı arayan Endonezya, Avustralya ve Singapur'dan yardım istedi.
Endonezya Genelkurmay Başkanı, donanmaya ait bir denizaltının kaybolduğunu ve 53 mürettebatın arandığını açıkladı. Endonezya arama çalışmalarında Avustralya ve Singapur'dan yardım istedi. Genelkurmay Başkanı açıklamayı Reuters'a yaptı.
Endonezya donanma sözcüsü Julius Widjojono, kısa süre önce KRI Nanggala-402 adlı Alman yapımı denizaltının Bali adasının kuzeyinde torpido tatbikatı yaptığını ancak tatbikatın sonuçlarını üsse beklendiği gibi aktaramadığını söylemişti.
Avustralya ve Singapur savunma bakanlıklarının temsilcileri, resmi açıklamada bulunmadı.
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