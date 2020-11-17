Endonezya’da 6,3 büyüklüğünde deprem
Endonezya’nın Batı Sumatra eyaletinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Mentawai Adaları bölgesindeki Tuapejat kasabasının 109 kilometre güneybatı açıklarında olan depremin yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.
Depremde şu ana kadar can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Deprem sonrası tsunami alarmı verilmedi.
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