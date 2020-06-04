Endonezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem

04 Haziran 2020 Perşembe, 12:16

Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.?

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletin Daruba bölgesinin 89 kilometre kuzeybatı açıkları olan depremin yerin 112 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.

Depremin ardından bölge için tsunami uyarısında bulunmayan BMKG, artçı sarsıntılara karşı halka uyarıda bulundu.

Depremin can veya mal kaybına yol açıp açmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Endonezya'da 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu ve Sigi bölgelerini etkilemişti. Bölgedeki deprem ve tsunamide, 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.