Endonezya'da bulundu: Kayıp insan soyuna ışık tutuyor!

27 Ağustos 2021 Cuma, 10:42

Görsel: Temsili

Çarşamba günü bilimsel dergi Nature'da yayımlanan çalışmada, 2015'te gün yüzüne çıkarılan kalıntıların, yaklaşık 7 bin 200 yıl önce 17 veya 18 yaşında ölen ve "Besse" adı verilen kadına ait olduğu belirtiliyor. Kalıntılar, Toalean halkından birine ait bilinen tek iskeleti teşkil ediyor.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Avustralya Griffith Üniversitesinden arkeologlar, Toalean halkının çoğunlukla yöreye özgü vahşi domuzları avlayan ve adadaki dere ile haliçlerden kabuklu deniz ürünleri toplayan gizemli avcı-toplayıcılar olduğuna inanıyor.

Bununla birlikte Toaleanlara dair arkeolojik kayıtlar, adadaki geç Taş Devri yerleşimlerinin ilk kez ortaya çıkmasından birkaç bin yıl sonra ortadan kayboluyor.

Bulgularını kolektif kanıtlara dayandıran arkeologlara göre Toaleanlar yaklaşık 65 bin yıl önce Wallacea'ya giren ilk modern insanlarla akrabaydı.

Wallacea, bir zamanlar Yeni Gine ve Avustralya'ya geçit işlevi gören Sulawesi, Lombok ve Flores'i de içeren, çoğunlukla Endonezya adalarından oluşan eski bir gruptu.

Griffith Üniversitesinden çalışmanın ortak yazarı Adam Brumm, yaptığı açıklamada "Bu denizci avcı-toplayıcılar, Pleistosen Çağı (Buz Devri) döneminde küresel deniz seviyesinin düşmesiyle beraber Avustralya ve Yeni Gine arasında bir kara köprüsünün açığa çıkmasıyla oluşan Sahul adlı süper kıtanın en erken yerleşimcileriydi" dedi.

Bu öncü insanlar Sahul'a ulaşmak için Wallacea'dan okyanusu geçmişti fakat yolculuklarına dair çok az şey biliniyor.

Kadının genomu, günümüz Avustralya Aborijinleri ve Melanezyalıların ya da Yeni Gine ve Batı Pasifik adalarındaki yerli halkların uzak akrabası olduğunu da ortaya çıkardı.

Bilim insanları, kadının DNA'sının bazı bölümlerinin, Neandertallerin uzak kuzenleri olan artık soyu tükenmiş Denisova insanlarından miras alındığını da ifade ediyor.