Endonezya’da ilk aşı Devlet Başkanı Widodo’ya yapıldı

13 Ocak 2021 Çarşamba, 10:14

Dünya genelinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadelede başlatılan aşı kampanyaları birçok ülkede devam ediyor. Endonezya’da ilk aşı Devlet Başkanı Joko Widodo’ya yapıldı.

Widodo, Çin merkezli biyofarmasötik şirketi Sinovac Biotech tarafından geliştirilen korona virüs aşısının ilk dozunu başkent Jakarta’daki Başkanlık Sarayı’nda aldı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Widodo, "Sinovac aşısını aldım. Endonezya Gıda ve İlaç Kontrol Ajansı (BPOM) değerlendirmesine göre etkinliği yüzde 65.3’tür. Ülke çapında bir an önce Covid-19 aşısının yapılması talimatını verdim" ifadelerini kullandı.

Devlet Başkanı Widodo’dan sonra Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin de aşı oldu. Ülke genelinde yaygın aşılama programı yarın başlayacak.

Endonezya Gıda ve İlaç Kontrol Ajansı (BPOM), Pazartesi günü Sinovac Biotech aşısının kullanımını onay vermişti. Endonezya’da korona virüs salgınında şu ana kadar 846 bin 765 vaka kaydedilirken, 24 bin 645 kişi hayatını kaybetti.



