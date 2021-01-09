Endonezyalı yetkililer açıkladı: Uçak denize düştü!
Endonezya'nın başkenti Cakarta'dan havalanan Sriwijaya'ya ait bir yolcu uçağı (Boeing 737-500) bir süre sonra radardan kayboldu. Endonezyalı yetkililer mürettebat dahil 62 kişinin bulunduğu uçağın denize düştüğünü açıkladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,"Endonezya’da Cakarta’dan Pontianak kentine hareket eden bir yolcu uçağının bugün kalkıştan kısa bir süre sonra düştüğünü ve bu olayda 60’tan fazla kişinin yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendik" denildi.
Endonezya’da Sriwijaya Havayolları’na ait yolcu uçağı ile irtibatın kesildiği bildirildi. SJ 182 uçuş numaralı Boeing 737-500 yolcu uçağı, Cakarta'dan kalktıktan kısa bir süre uçakla irtibat kurulamadığı ve en son iletişimin yerel saatle 14.40 sağlandığı belirtildi. Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Adita Irawati, yaptığı açıklamada, Sriwijaya Havayolları’na ait "SJ182" sefer sayılı yolcu uçağı ile irtibatın sağlanamadığını aktardı.
Kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra uçakla irtibat kurulamadığını kaydeden İriwati, en son iletişimin yerel saatle 14.40 olduğu bilgisini paylaştı. Uçağın 10 bin fit irtifaya çıktıktan sonra radardan çıktığı aktarıldı.
Airlive.net'te yer alan habere göre, şehirlerarası uçuşu gerçekleştiren yolcu uçağı, Cakarta'dan Potianak'a uçuş gerçekleştiriyordu.
ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI
Endonezya Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, arama ve kurtarma çalışmalarının başladığı aktarıldı.
Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmıştı. Kazada, 189 kişi yaşamını yitirmişti.
BALIKÇILAR PARÇALARI BULDU
Reuters’ın aktardığına göre, yerel hükümet yetkilisi Surachman Kompas TV’ye yaptığı açıklamada, balıkçılar tarafından uçağa ait parçaların bulunduğunu ancak çalışmaların sürdüğünü aktardı.
Başka kanallar ise uçağa ait enkaz parçalarının görüntülerini yayınladı. Güvenlik yetkilisi Zulkifli, CNNIndonesia.com'a yaptığı açıklamada, su yüzeyinde kablo ve metal parçalarının bulunduğunu belirtti. Endonezyalı yetkililer mürettebat dahil 62 kişinin bulunduğu uçağın denize düştüğünü açıkladı.
Endonezya medyasında yer alan haberlere göre, uçakta beşi çocuk, biri bebek olmak üzere mürettebat dahil 62 kişi bulunuyordu.
DIŞİŞLERİ'NDEN DÜŞEN ENDONEZYA UÇAĞINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Dışişleri Bakanlığı, kalkışından kısa süre sonra radardan kaybolan ve düştüğü öğrenilen Endonezya uçağına ilişkin açıklama yaptı. Dışişleri açıklamasında şunlar kaydedildi:
"Endonezya’da Cakarta’dan Pontianak kentine hareket eden bir yolcu uçağının bugün kalkıştan kısa bir süre sonra düştüğünü ve bu olayda 60’tan fazla kişinin yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendik. Dost ve kardeş Endonezya halkının acısını paylaşıyor, bu elim kazada yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, acılı yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.
Ayrıca, Endonezya Büyükelçisi Kılıç da düşen uçakta Türk yolcu olmadığını açıkladı.
Kaynak: Reuters/AA/Airlive.net
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