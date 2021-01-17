Endonezya’daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 73’e yükseldi
Endonezya'nın Batı Sulawesi eyaletinin Majene kentinde 15 Ocak'ta meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 73'e ulaştığı bildirildi.
Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı Bilgi ve İletişim Merkezi Başkanı Raditya Jati, yaptığı açıklamada, depremde tahliye edilen 27 bin 850 kişinin 25 farklı noktada güvenli alanlara yerleştirildiğini ifade etti.
Mamuju bölgesinde 64 ve Majene’de 9 olmak üzere şu ana kadar depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 73 olduğunu ifade eden Jati, ağır yaralanan 253 kişinin tedavisinin ise devam ettiğini açıkladı.
Bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirten Jati, operasyonel ihtiyaçlar için dün itibarıyla Batı Sulawesi eyaleti, Majene kenti ve Mamuju bölgesine toplamda 4 milyar rupiah (285 bin dolar) aktardıklarını belirtti.
Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), 15 Ocak'ta yerel saatle 01.28'de, merkez üssü Majene kentinin 6 kilometre kuzeydoğusu olan ve 10 kilometre derinlikte meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin Palu ve Makasar kentlerinde de hissedildiğini açıklamıştı.
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