Endonezya’ya ait kayıp denizaltıyla ilgili yeni gelişme
Endonezya’da donanmaya ait 53 mürettebatlı kayıp KRI Nanggala-402 denizaltısına ait enkazın parçalarına ulaşıldı. Denizaltının battığının kesinleştiği duyurulurken, mürettebatın durumu ise belirsizliğini koruyor.
Endonezya’da geçtiğimiz 21 Nisan’da Bali adasının 60 mil açıklarında donanmaya ait 53 mürettebatlı KRI Nanggala-402 denizaltısı ile tatbikat sırasında iletişimin kopmasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında yeni bir gelişme yaşandı.
Denizaltının battığının kesinleştiği açıklandı. Endonezya Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Yudo Margono, yürütülen çalışmalarda KRI Nanggala-402 denizaltısının enkazına ait parçalara ulaşıldığını duyurdu.
850 metre derinlikte bulunan ve denizaltıya ait olduğuna inanılan parçalar sergilenirken, 1 şişe gres yağı, torpil ateşleyici ve metal boru parçası gösterildi. Margano, KRI Nanggala-402 denizaltısında daha önce görevde bulunan kişilerin enkazın bir kısmının denizaltına ait olduğunu doğruladığını, gres şişesinin mürettebatın denizaltının periskopunu yağlamak için kullandığı şişe ile eşleştiğini dile getirdi. Margano ayrıca denizaltıda herhangi bir patlamanın gerçekleştiğini düşünmediklerini belirtirken, mürettebatın durumunun ise belirsiz olduğunu kaydetti.
Arama kurtarma çalışmalarına Singapur ve Malezya’nın yanı sıra ABD’ye ait P-8 Poseidon keşif uçağı da katılıyor.
Video Haberler
- Sarıklı cübbeli kişi, sigara içenlere bağırdı
- Kısıtlamada evinden uzak marketlere gidenlere ceza
- Sürücüsüz at arabası trafiği birbirine kattı
- İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 81.11
- Ayakkabısını bağlayan çocuğu otomobil ezdi
- Antalya’da çatallı mahalle kavgası kamerada
- AKP'li belediyeden skandal oyuncak atma görüntüleri
- İBB halk ekmek büfelerine yine müdahale
- Cem Yılmaz bakın kimlere meydan okudu
- İYİ partili Çıray'dan 23 Nisan protestosu
En Çok Okunan Haberler
- Elon Musk'ı dinleyerek denedi: Gitti giden
- A haber 'torunu' dedi, ortalık karıştı!
- Thodex'in kurucusuna operasyon
- İBB'nin verdiği atlar kıyma-kuşbaşı oldu iddiası
- Küçük çocuğun kimliği deşifre edildi
- Öğrencisi derse girmezse ücreti kesilecek
- Koronavirüsü atlatanlara kötü haber
- AKP'den istifa eden başkanın isyanı
- 'Çok sağlam' dediği kişi, bakın kim çıktı?
- ABD, yarın 1915'i 'soykırım' olarak tanıyacak