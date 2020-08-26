Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı açıkladı: TEDAŞ 194 milyon 772 bin TL tazminat ödedi

26 Ağustos 2020 Çarşamba, 10:52

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, elektrik dağıtım işinin özelleştirildiği 2006 yılından önceki üçüncü kişilerin alacaklarıyla ilgili olarak dağıtım şirketleri tarafından TEDAŞ’a açılan davaların sonuçlarının açıklanması istemiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına yazılı soru önergesi verdi.

Ömer Fethi Gürer, önergesinde bazı dağıtım şirketleri tarafından TEDAŞ aleyhine açılan alacak davalarını gündeme getirdi. Gürer TEDAŞ aleyhine açılan alacak davalarının 24.07.2006 tarihli İşletme Hakkı Devir Sözleşmesinin imzalanmasından önceki Hisse Satış Sözleşmesinin imzalandığı tarihe kadar olan süreçte, mahkemelerce sonuçlandırılan davalara istinaden yapılan ödemelerin, İşletme Hakkı Devir Sözleşmesinin “üçüncü kişilerin hak iddiaları” başlıklı 7.4 maddesi uyarınca TEDAŞ sorumluluğunda olduğu gerekçe gösterilecek rücuen ödenmesini içerdiğini belirtti.

SONUÇLANAN DAVALAR

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Sayıştay raporlarına da yansıyan alacak davalarıyla ilgili olarak, derdest olan, onanan, temyizde ve karar düzeltme aşamasında olan davalar içinde sonuçlanan davalar var mıdır? Varsa bu davalar sonucunda şirketlere yapılan ödeme tutarı ne kadardır?” şeklinde soru yöneltti.

194 MİLYON 722 BİN TL ÖDENDİ

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine yanıt veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “TEDAŞ aleyhine açılan rücuen tazminat davalarında, sonuçlanan 910 adet dosya için toplam 194.772.588,45 TL ödeme yapılmıştır” açıklamasında bulundu.

Kaynak: Yeniçağ