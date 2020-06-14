Enes Ünal attı Valladolid kazandı

14 Haziran 2020 Pazar, 00:41

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 28'inci hafta mücadelesinde Real Valladolid, deplasmanda Leganes'i 2-1 mağlup ederken, milli futbolcu Enes Ünal bir gol kaydetti.

Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 3 ay sonra tekrar başlayan La Liga'da Leganes, evinde Real Valladolid'i ağırladı. Konuk ekip Real Valladolid'e 2 - 1'lik galibiyeti getiren golleri 2'nci dakikada milli futbolcu Enes Ünal ve 54'üncü dakikada Ruben Alcaraz kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golünü ise 84'üncü dakikada penaltıdan Oscar Rodriguez attı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Enes Ünal, 88'inci dakikada oyundan alındı.