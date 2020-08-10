Enes Ünal imzayı atıyor

10 Ağustos 2020 Pazartesi, 08:28

Bursaspor altyapısında yetişen, 25 Ağustos 2013 tarihinde oynanan Bursaspor–Galatasaray maçında attığı golle adını duyuran ve 2015 yılında 4.4 milyon Avro karşılığında Manchester City'ye giden sonrasında ise 2017'de 14 milyon Avro bonservis bedeli karşılığında Villarreal'e transfer olan Enes kariyerine İspanya'da devam etme kararı aldı.

Getafe, Enes Ünal ve menajeri ile prensip anlaşmasına vardı. Madrid ekibi, Enes için Villarreal'e 9 milyon Avro bonservis bedeli ödeyecek.

İNGİLTERE, BELÇİKA, HOLLANDA VE İSPANYA'DA OYNADI!

2015 yılında 4.4 milyon Avro karşılığında Manchester City'ye transfer olan Enes, beklediği forma şansını alamadı ve tecrübe kazanması için sürekli kiralandı. Sırasıyla Genk, NAC Breda, Twente'ye kiralanan Enes, 2017'de 14 milyon Avro karşılığında La Liga ekibi Villarreal'e transfer oldu. Villarreal Kulübü ile Mayıs 2017'de 5 sezonluk sözleşme imzalayan ve kiralık olarak ilk olarak Levante'de son iki sezon ise Valladolid'de forma giyen 23 yaşındaki Enes, gösterdiği performansla La Liga'da öne çıkan futbolculardan biri oldu.

Enes, La Liga'da kalmasında önemli pay sahibi olduğu Valladolid'de 35 maçta forma giyip, 6 gol attı. Milli futbolcunun, Kral Kupası'nda da 2 golü bulunuyor.