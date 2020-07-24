Enflasyon riski yukarı yönlü

24 Temmuz 2020 Cuma, 06:00

Son 9 toplantıda art arda 1.575 baz puan faiz indirimi yapan ve yüzde 24 seviyesinde olan faizi yüzde 8.25’e kadar düşüren Merkez Bankası, geçen ay olduğu gibi bu ayda faizleri değiştirmedi. Merkez Bankası’nın temmuz ayı toplantısında alınan karara ilişkin açıklaması şöyle:

GÜNCELLEME BEKLENİYOR

“Yılın ikinci yarısında talep yönlü dezenflasyonist etkilerin daha belirgin hale geleceği öngörüsü korunmakla birlikte, yakın dönemdeki gerçekleşmeler nedeniyle yılsonu enflasyon tahmini üzerindeki risklerin yukarı yönlü olduğu değerlendirilmektedir.

Bu çerçevede kurul, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir. Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede, parasal duruş ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir.” Salgına bağlı tedbirlerle kısa vadede etkili olan arz yönlü unsurların, normalleşme sürecinin devamıyla kademeli olarak ortadan kalkacağını belirten TCMB, “Nitekim öncü göstergeler, normalleşme sürecinde kapasite kısıtlarına tabi olan hizmet gruplarındaki aylık fiyat artışlarının yavaşlamaya başladığına işaret etmektedir. Mayıs ayında başlayan toparlanma güç kazanmaktadır” dedi.

Bu arada ay sonunda Merkez Bankası’nın yüzde 7.4 olarak açıkladığı enflasyon tahminini revize etmesi bekleniyor.

YURTTAŞIN DÖVİZ HESAPLARINDA REKOR

Vatandaşların hesaplarındaki döviz miktarı, geçen hafta itibarıyla bir önceki haftaya göre 1 milyar 464 milyon dolar yükseldi. Böylece yurtiçi yerleşiklerin döviz hesaplarının toplam büyüklüğü 203 milyar 968 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

Geçen hafta yaşanan rekor döviz artışında bireysel hesaplarda yaşanan 1 milyar 140 milyon dolarlık artış dikkat çekerken, tüzel hesaplardaki artış ise 324 milyon dolar oldu. Vatandaşların ABD Doları hesaplarının toplam büyüklüğü 114 milyar 943 milyon dolara, Avro hesapların dolar cinsinden büyüklüğü 60 milyar 709 milyon dolara, kıymetli maden hesaplarının büyüklüğü ise 24 milyar 453 milyon dolara ulaştı.