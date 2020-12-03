Enflasyona göre memur ve emeklinin zam oranı
Kasım ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur, memur emeklisi ve sözleşmeli personele yüzde 3'lük enflasyon farkı zammı imkanı oluştu. Bugünkü enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri de ocak ayında yüzde 7'lik zam alacak. Kesin zam oranı aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 Ocak'ta belli olacak.
Memur ve memur emeklisi temmuz ayında yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 1.75 oranında enflasyon farkı aldı. SSK ve Bağ-Kur emeklisi de temmuz ayında ocak-haziran enflasyonuna göre yüzde 5.75 zamma hak kazandı.
Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme gereği 2020’nin ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam yapılmıştı. Bu döneme ilişkin enflasyon farkı ocak ayında maaşa yansıtılacak.
Memurlara 2021 yılının ilk 6 ayı için ocakta yüzde 3 de toplu sözleşme zammı ödenecek. Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon farkı da bu zamma eklenecek.
Kasım sonu itibariyle yıllık enflasyon yüzde 14,03 olurken, temmuz-kasım arasında enflasyon yüzde 7 olarak gerçekleşti.
MEMURA YÜZDE 3 ZAM
Memur ve memur emeklileri bugünkü enflasyon rakamları baz alındığında yüzde 4'lük sözleşme zammına ek olarak yüzde 3,02'lik enflasyon zammı alacak.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE YÜZDE 7 ZAM
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de ocak ayında yüzde 7 zam imkanı doğdu. Zam oranında kesin rakam aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 Ocak'ta belli olacak.
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