Engelliler, kamuda acil atama bekliyor

13 Ağustos 2021 Cuma, 04:00

Altı Nokta Körler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldırıcı, ağustos ayında engelliler için kamuda atama sözü verilmesine karşın, bunun tutulmadığını belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile görüştüklerini söyleyen Yıldırıcı, “Yetkilileri göreve davet ediyoruz. Acil 10 bin atama istiyoruz” diye konuştu.

Kamuda 200 bin engellinin iş beklediğini de belirten Yıldırıcı, şöyle devam etti: “2021-2022 döneminde tekrar sınav yapılacak. Engelli-işsiz arkadaşlarımız artıyor. Biz bir an önce bu açıkların doldurulmasını istiyoruz.”