Engelsiz Filmler Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu: Deniz Tortum'a iki ödül birden
Bu yıl 8'incisi düzenlenen Engelsiz Filmler Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu. Deniz Tortum’un yönetmenliğini üstlendiği "Maddenin Halleri" En İyi Film ödülünü kazanırken Tortum ise En İyi Yönetmen ödülüne değer görüldü.
Salgın önlemleri sebebiyle 12-18 Ekim tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilen 8. Engelsiz Filmler Festivali açıklanan ödüllerle sona erdi. Bu yıl ‘Normali Ararken’ temasıyla düzenlenen festivalde toplam 46 film seyirciyle buluşurken dört kategoride dağıtılan ödüller de sahiplerini buldu.
TORTUM'A İKİ ÖDÜL
Dünya prömiyerini Rotterdam Film Festivali’nde yapan ve Altın Portakal’dan En İyi Belgesel ödülüyle dönen Deniz Tortum imzalı "Maddenin Halleri", 8. Engelsiz Filmler Festivali’nde de En İyi Film ödülünü kazandı. Yönetmen Tortum ise En İyi Yönetmen ödülüne değer bulundu.
Kıvanç Sezer’in yönetmenliğini üstlendiği "Küçük Şeyler" Seyirci Özel Ödülü’nü kazanırken En İyi Senaryo ödülü ise "Kız Kardeşler" filmiyle Emin Alper’e verildi.
Deniz Tortum’un filmi, yönetmenin doğduğu ve babasının yıllarca çalıştığı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin günlük dünyasına bakış atarken sağlık çalışanlarının ve hastane yaşamının doğasını gözlemleyen bir belgesel olma özelliği taşıyor.
Film, 23 Ekim’de New York’ta düzenlenen Imagine Science Film Festivali ’nde ABD prömiyerini yapacak.
HASTANEDE AKAN YAŞAM
Yapımcılığını Anna Maria Aslanoğlu, Öykü Canlı ve Aslı Erdem’in, ortak yapımcılığını ise Fırat Sezgin’in üstlendiği "Maddenin Halleri", hastaneyi evi bellemiş doktor, hemşire ve tüm sağlık çalışanlarının gündelik hayatlarını takip ediyor ve bitmek bilmeyen koridorlarda, doktor odalarında ve ameliyathanelerde dolanarak hastanede akıp giden yaşamı anlamaya çalışıyor. Filmin kurgusunu Sercan Sezgin, müziklerini Alican Çamcı, renklerini James Norman, ses tasarımını da Ernst Karel ile Yalın Özgencil yaptı.
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