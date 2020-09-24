'Engelsiz Yarışma' fimleri açıklandı

24 Eylül 2020 Perşembe, 12:18

Kıvanç Sezer-"Küçük Şeyler"

Engelsiz Yarışma’da; Rûken Tekeş’in baraj suları altında kalmadan evvel Hasankeyf’e yaptığı 21 günlük saygı ziyaretini anlatan "Aether"; Orçun Behram’ın prömiyerini 44. Toronto Uluslararası Film Festivali’nde gerçekleştiren ve apartmanlarının çatısına dikilen anten nedeniyle hayatları cehenneme dönen bina sakinlerinin hikâyesi üzerinden bir Türkiye distopyası çizdiği filmi "Bina"; Emin Alper’in dünya prömiyerini 69. Berlin Film Festivali’nde yapan ve annelerinin vefatından sonra besleme olarak verilen farklı yaşlardaki üç kız kardeşin, köylerine geri dönmeleri sonrası gelişen olayları konu edinen filmi "Kız Kardeşler"; Kıvanç Sezer’in Adana ve Antalya’dan ödüllerle dönen; orta sınıf mensubu Onur ve Bahar çiftinin ev ve iş hayatları üzerinden, günümüz beyaz yaka yaşantısına absürt mizah sularında gezerek bir bakış atan filmi "Küçük Şeyler" ve Deniz Tortum’un Rotterdam Uluslararası Film Festivali’nde yarışan ve İstanbul’da bir eğitim hastanesinin canlı ve cansız sakinlerini, ameliyathaneden morga, yaşam ile diğer durumlar arasında, gerçek ve sanal arasında hareket edenleri izleyen belgeseli "Maddenin Halleri" yer alıyor.

Engelsiz Yarışma jürisinde ise yapımcı Gökçe Işıl Tuna, oyuncu İpek Türktan Kaynak ve sinema yazarı Kaan Karsan bulunuyor.

Jürinin belirleyeceği En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo ödülleri ile seyircilerin internet üzerinden verecekleri oylarla belirleyeceği Seyirci Özel Ödülü, 18 Ekim Pazar akşamı online olarak tüm Türkiye’den takip edilebilecek Ödül Töreni’nde sahiplerini bulacak.

"Engelsiz Yarışma" seçkisinde bulunan filmler her sene olduğu gibi bu sene de; göremeyenler için sesli betimleme, duyamayanlar için ayrıntılı altyazı seçenekleri ile izleyiciye sunulacak.

SÖYLEŞİLER DE YER ALACAK

Gösterimlerini muvi.com üzerinden gerçekleştirecek festivalin programında yer alan filmler, festivalin web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından açıklanan gün ve saatlerde platform üzerinden ücretsiz olarak tüm Türkiye’den izlenebilecek.

Engelsiz Filmler Festivali’nde film gösterimlerinin yanı sıra film ekipleri ve aktivistlerle gerçekleşecek söyleşiler de yine muvi.com üzerinden erişilebilir olarak takip edilebilecek.

Engelsiz Filmler Festivali hakkında ayrıntılı bilgiye buradan ulaşılabilir.