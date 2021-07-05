Engin Gökoğlu’na Cumhuriyet gazetesinin 15 Haziran tarihli sayısında yer alan haber kesilerek verildi

05 Temmuz 2021 Pazartesi, 04:00

Tekirdağ Cezaevi’nde hükümlü olarak kalan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukat Engin Gökoğlu’na “15 Haziran tarihli Cumhuriyet gazetesinin 1. ve 8. sayfalarında yer alan “Mahkeme kararına yasak” haberi kesilerek verildi. Yasak kararında, “Hükümlü ve tutuklularla ilgili yer alan haberin cezaevi güvenliğini ve hükümlü tutukluların can güvenliğini tehlikeye düşüren haber olması nedeniyle...” ifadeleri yer aldı.

Engin Gökoğlu’na eşi tarafından gönderilen mahkeme tutanakları “örgütsel haberleşme” denilerek verilmemişti. Cumhuriyet gazetesi 15 Haziran tarihli nüshasında bu hak ihlaline yer verilmişti. Cumhuriyet’in ilgili sayısı Tekirdağ 2 Nolu T Tipi Kapalı İnfaz Kurumu Müdürlüğü tarafından kupürleri kesildikten sonra Gökoğlu’na verildi. Cezaevi sansür kararında şu gerekçeleri sıraladı: “Kurum güvenliğini tehlikeye düşüren veya müstehcen haber, yazı, fotoğraf ve yazıları kapsayan hiçbir yayım hükümlüye verilmeyeceği hüküm altına alındığından... Adı geçen haberin olduğu kısımlar her gazeteden kesilerek arkasında bulunan haberin fotokopileri ait olduğu sayfaya konulup hükümlü ve tutuklulara verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.”

Uygulamaya tepki gösteren Gökoğlu, “Eşimin bana gönderdiği mahkeme kararının cezaevine alınmaması ve yasaklanmasıyla ilgili yaptığınız haberin olduğu sayfalar kesilmiş. Bu işin suyu çıktı” dedi.