Cezaevinde “tel kafes” iddiasına Bakanlıktan yanıt: "Tel kafes yok, havalandırma bahçesinin üzeri telli"

29 Mayıs 2021 Cumartesi, 17:29

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili ve İnsan Hakları Aktivisti Sezgin Tanrıkulu, Tekirdağ F Tipi Kapalı İnfaz Kurumu ve Gebze Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda kalan tutuklu ve hükümlülerden gelen şikayetleri TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu gündemine taşıdı.

ANKA'nın haberine göre Tanrıkulu, Tekirdağ Cezaevi’nde kalan Ö.Y.’nin; “koronavirüs pandemisinde hastaneye gidip geldikten sonra 14 günlük karantinalarını tel kafesin içinde, tek kişilik hücrede geçirdiklerini ve bu konuyu savcılığa bildirmelerine rağmen sonuç alamadıklarını” aktardı.

Kuş, Ö.Y.’nin şikayetine verdiği yanıtta, mevzuatı aktardı. Kuş, “Ceza infaz kurumunda tel kafesli hücre diye tabir edilen bir yer bulunmuyor. Bir ve üç kişilik odalar bulunuyor. Odaların bazılarının havalandırma bahçesinin üzeri fens teli ile örtülü” dedi.

Kuş, Ö. Y.’nin 27 Haziran 2020 tarihinde Tekirdağ 1 No’lu T Tipi Kapalı İnfaz Kurumu’ndan Tekirdağ 2 No’lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı İnfaz Kurumu’na nakledildiğini, burada karantinaya alındığı odanın havalandırma bahçesinin üzerinin mevzuat gereğince “fens teli ile örtülü” olduğunu bildirdi. Kuş, Ö.Y.’nin karantina süresi bittikten sonra yerleştirildiği odanın üzerinde tel bulunmadığını açıklayarak, “işkence ve keyfi muamelede de bulunulmadığını” kaydetti.

'KURUM PERSONELİNİN KUSURU YOK'

Gebze Kadın Cezaevinde kalan S.H.K. de Tanrıkulu aracılığıyla ilettiği şikayetinde “hastane dönüşü karantina sürelerinin 17 gün olduğunu ve koğuşların kalabalıklaştığını” iddia etti. Kuş, bu şikayete verdiği yanıtta ise söz konusu izole işleminin il sağlık müdürlüğünün önerisi doğrultusunda yapıldığını açıkladı. Kuş, bunun yanında tutuklu ve hükümlülere “bağışıklık sistemini güçlendirici gıdalar verildiğini” bildirdi.

Kuş, S.H.K.’nın ise 29 Eylül 2020 tarihinde Fatih Devlet Hastanesi Göz Polikliniği’ne götürüldüğünü ve cezaevine dönüşünde karantina koğuşuna alındığını, koronavirüs testi yapıldıktan sonra 15 Ekim günü kendi odasına alındığını aktardı. Kuş, söz konusu karantina işleminin “mevzuat gereğince yerine getirildiğini ve kurum personelinin kusuru olmadığını” kaydetti.