Engin Günaydın ve Devin Özgür Çınar’dan yeni dizi: '10 Bin Adım'
Engin Günaydın ve Devin Özgür Çınar'ın yeni dizisi "10 Bin Adım", Türkiye'nin yeni nesil video içerik platformu Gain'de izleyiciyle buluşacak.
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Engin Günaydın ve Devin Özgür Çınar’ın özgün fikirlerinden yola çıkarak yazdığı ve aynı zamanda başrollerini paylaştığı yeni dizi "10 Bin Adım", ocak ayında Türkiye’nin yeni nesil video içerik platformu Gain’in ilk dizisi olarak yayımlanacak.
İzleyiciye yeni bir izleme deneyimi sunacak dizi, yaklaşık onar dakikalık bölümlerden oluşacak.
Dizi, son yıllarda uzun ve sağlıklı bir yaşam için tüm dünyada referans olarak kabul edilen “Günde 10 bin adım” önerisine uyarak birlikte yürümeye karar veren iki eski sevgili Ezgi ve Memet’in iki yeni yol arkadaşı olma hikâyesini mizahi bir dille anlatıyor.
?Senaryosunu Devin Özgür Çınar’ın kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Duygu Güzelmeriç’in oturduğu dizide, her seferinde yürüyüş kararı sınanan, bütün küçük hesapları bozulan, hiçbir kestirme yolu kısa olmayan iki yol arkadaşının her şeye rağmen her gün adımsayarı çalıştırıp yürümeleri esnasında başlarına gelen beklenmedik olaylar konu alınıyor.
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