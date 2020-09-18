Engin Özkoç'tan Bahçeli'ye TTB tepkisi: Türkiye'ye en büyük ihaneti yapıyor
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Devlet Bahçeli'nin Türk Tabipleri Birliği'ne ilişkin 'hain' diye suçlaması ve 'kapatılsın' çağrısında bulunmasına tepki gösterdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Tabipleri Birliği'ni (TTB) hedef alan açıklamalarına ilişkin, “Yaptığım açıklamanın sonuna kadar arkasındayım. Türk Tabipleri Birliği derhal kapatılmalıdır. Aynı zamanda dediğim şudur; Bu birliğin yöneticilerinden hesap sorulmalıdır” ifadelerine CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç tepki gösterdi.
Twitter üzerinden paylaşım yapan Özkoç, şu ifadeleri kullandı:
''Sağlıkçılarımızı, sağlık örgütlerimizi, tehdit edenler, siyasete alet edenler Türkiye'ye en büyük ihaneti yapıyor. TTB'nin ve tüm sağlık emekçilerinin yanındayız.''
NE OLMUŞTU?
Bahçeli, Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB), sağlık emekçileri için başlattığı, "Yönetemiyorsunuz, tükeniyoruz" şeklindeki kampanyasını hedef aldı. TTB'nin kapatılması gerektiğini savunan Bahçeli, "Yöneticileriyle ilgili adli işlem yapılmalıdır" dedi.
Bahçeli, ayrıca bugün yaptığı açıklamada, ''Yaptığım açıklamanın sonuna kadar arkasındayım. Türk Tabipleri Birliği derhal kapatılmalıdır. Aynı zamanda dediğim şudur; Bu birliğin yöneticilerinden hesap sorulmalıdır” ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
- Altaylı, Selman Öğüt'ü tiye aldı: Umudumu taze tuttu
- Bakan Koca'dan 'en babayiğit kişiye' çağrı
- CHP'li isimden dikkat çeken Soylu paylaşımı
- Erdoğan'dan 'kısıtlama' sinyali
- Kadın cinayeti şüphelisi Ümit Can'ın annesi ölü bulundu
- Koca, yoğun bakım doluluk oranını açıkladı
- Koca'dan İzmir için korkutan açıklama
- Taha Ün serbest bırakıldı: Memur Sen'i işaret etti!
- Dünya devi bir fabrikasını kapatıyor
- Libya’da trafik baş döndürüyor
Video Haberler
- Özel: Bir kişi yargılanacaksa onun Soylu olduğu açık
- Alabama’da dev timsahlar sokağa indi
- Eski Karagümrük Başkanı'na silahlı saldırı
- Arnavutköy'de bir kafede silahlı saldırı
- Sosyal mesafeyi hiçe saydılar
- Eminönü sahilinde erkek cesedi bulundu
- Doğu Perinçek'i kızdıran ajanlık sorusu
- İBB Meclisi'nde Tevfik Göksu'nun sözleri kavga çıkardı!
- Genç kız, erkek arkadaşını bıçaklayıp başında bekledi
- İstanbul trafiğinde yürek sızlatan görüntü
En Çok Okunan Haberler
- Altaylı, Selman Öğüt'ü tiye aldı: Umudumu taze tuttu
- Bakan Koca'dan 'en babayiğit kişiye' çağrı
- CHP'li isimden dikkat çeken Soylu paylaşımı
- Erdoğan'dan 'kısıtlama' sinyali
- Kadın cinayeti şüphelisi Ümit Can'ın annesi ölü bulundu
- Koca, yoğun bakım doluluk oranını açıkladı
- Koca'dan İzmir için korkutan açıklama
- Taha Ün serbest bırakıldı: Memur Sen'i işaret etti!
- Dünya devi bir fabrikasını kapatıyor
- Libya’da trafik baş döndürüyor