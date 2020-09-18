Engin Özkoç'tan Bahçeli'ye TTB tepkisi: Türkiye'ye en büyük ihaneti yapıyor

18 Eylül 2020 Cuma, 22:59

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Tabipleri Birliği'ni (TTB) hedef alan açıklamalarına ilişkin, “Yaptığım açıklamanın sonuna kadar arkasındayım. Türk Tabipleri Birliği derhal kapatılmalıdır. Aynı zamanda dediğim şudur; Bu birliğin yöneticilerinden hesap sorulmalıdır” ifadelerine CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç tepki gösterdi.

Twitter üzerinden paylaşım yapan Özkoç, şu ifadeleri kullandı:

''Sağlıkçılarımızı, sağlık örgütlerimizi, tehdit edenler, siyasete alet edenler Türkiye'ye en büyük ihaneti yapıyor. TTB'nin ve tüm sağlık emekçilerinin yanındayız.''

NE OLMUŞTU?

Bahçeli, Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB), sağlık emekçileri için başlattığı, "Yönetemiyorsunuz, tükeniyoruz" şeklindeki kampanyasını hedef aldı. TTB'nin kapatılması gerektiğini savunan Bahçeli, "Yöneticileriyle ilgili adli işlem yapılmalıdır" dedi.

Bahçeli, ayrıca bugün yaptığı açıklamada, ''Yaptığım açıklamanın sonuna kadar arkasındayım. Türk Tabipleri Birliği derhal kapatılmalıdır. Aynı zamanda dediğim şudur; Bu birliğin yöneticilerinden hesap sorulmalıdır” ifadelerini kullandı.