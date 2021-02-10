Enginyurt, 'AKP Genel Başkanı'nı Erdoğan'a şikayet etti: "Binlerce insanın sağlığını tehlikeye atıyor, lütfen uyarın"
Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, AKP kongrelerinde koronavirüs tedbirlerine uyulmamasını AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şikayet etti. Enginyurt, bir video ile paylaştığı konuşmasında, "Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan, siz mesafe, maske, hijyene uyun diyorsunuz lakin AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bu kurala uymuyor" dedi.
Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, AKP kongrelerinde koronavirüs tedbirlerine uyulmamasını ilginç bir konuşma yaparak eleştirdi.
Bir video çekerek Twitter hesabında paylaşan Enginyurt, “AK Parti Genel Başkanı Erdoğan her gün 5-6 kongre yaparak, binlerce insanın kongre salonlarında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaksızın sağlıklarını riske atıyor. Lütfen onu uyarınız” dedi.
Enginyurt'un ifadeleri şöyle:
"Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan, siz mesafe, maske, hijyene uyun diyorsunuz biz de ülkenin Cumhurbaşkanı olmanız dolayısıyla, saygımızın gereği ve sağlığımız için maske, mesafe, hijyene uyuyoruz. Lakin AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bu kurala uymuyor, her gün kongre yaparak binlerce insanı maske, mesafe, hijyen kurallarına uymaksızın sağlıklarını tehlikeye atıyor.
Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan, size AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı şikayet ediyorum, lütfen uyarınız; maske, mesafe ve hijyene uymasını öneriniz"
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