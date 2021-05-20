HSK seçiminde uzlaşma

20 Mayıs 2021 Perşembe, 11:11

HSK seçimi için uzlaşma sağlandı. 7 üyeden 4’ünü AKP ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı, 3’ünü ise CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin oluşturduğu Millet İttifakı belirleyecek.

Hakimler ve Savcılar Karma Komisyonu, HSK'ye üye seçimi için TBMM’de toplandı.

TBMM Anayasa ve Adalet Katma Komisyonu, Hakimler ve Savcılar Kurulu’na üye seçimi için toplandı. Komisyon 21 aday belirleyecek ve bu adaylardan 7 tanesi Hakimler ve Savcılar Kurulu’na üye olacak.

Alt Komisyon Başkanı Yılmaz Tunç, 118 adaydan 3’ünün üyelik şartlarını taşımadığını açıkladı. Yargıtay üyelerinden Yüksel Kocaman ise Komisyona dilekçe vererek adaylıktan çekildi.