HSK seçimleri! CHP'den adaylara 'siyasi bağlantıları' nedeniyle itiraz

17 Mayıs 2021 Pazartesi, 15:47

TBMM’nin belirleyeceği 7 HSK üyesine yönelik ön seçim bugün başlıyor. Aday adaylarının başvurularını değerlendiren alt komisyon üyeleri, raporlarını dün Karma Komisyon’a sundu. Edinilen bilgilere göre CHP komisyona sunduğu raporda, “yargı etiği ilkeleri” vurgulanarak, “daha önce siyasi partilerden adaylığı bulunan” kişilerin HSK aday adayları arasında yer aldığına dikkat çekti. Alt komisyonun CHP’li üyesi Levent Gök’ün, HSK’nin tarafsızlığına gölge düşüreceğini kaydettiği ‘etik dışı aday adaylarını” Karma Komisyon’da açıklayacağı öğrenildi.

'UYMALARI ZORUNLU'

TBMM’nin seçeceği 7 HSK üyesi için Karma Komisyon’daki ‘ön seçim’ süreci bugün başlıyor. HSK üyesi olabilmek için TBMM’ye başvuruda bulunan 118 aday adayının başvuru dosyalarını inceleyen alt komisyon üyeleri, raporlarını dün Karma Komisyon’a teslim etti. CHP’nin sunduğu raporda, “uluslararası ve ulusal yargı etiği ilkeleri” anımsatılarak, daha önce siyasi partilerden aday olmuş” isimlerin HSK üyeliğine seçilmemeleri gerektiğine dikkat çekildi. Alt komisyon üyesi CHP Ankara Milletvekili Levent Gök’ün hazırladığı raporda, HSK üyeliğine seçilecek isimler için “görev sürelerinin öncesi ve sonrası davranışlarıyla yargı etik ilkelerine uymaları zorunludur” değerlendirmesinde bulundu.

'İLKELERE AYKIRI ADAYLAR'

‘Birleşmiş Milletler Yargı Bağımsızlığı Temel İlkeleri’, ‘Hakimlerin Statüsüne İlişkin Avrupa Şartı’, ‘Evrensel Hakimler Şartı’, BANGALOR Yargı Etiği İlkeleri’ ve ‘Budapeşte İlkeleri’ gibi uluslararası düzeydeki ‘yargı etiği’ ilkelerinin anımsatıldığı raporda, HSYK ve Yargıtay tarafından benimsenen etik ilkelere de dikkat çekildi. Gök’ün raporunda, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanun’un ek 7’inci maddesi de vurgulandı. Buna göre, “Yüksek Mahkeme üyeleri, hakimler, savcıların görevlerinden istifa edip herhangi bir partiden aday olmaları, adaylığı veya seçimi kaybetmeleri halinde görevlerine dönmelerinin yasaklandığı” anımsatıldı. Anayasa Mahkemesi’nin de 2015’te bu yönde bir karar aldığı bilgisi aktarıldı. Bu kapsamda, “daha önce siyasi partilerden aday olmuş kişilerin HSK üyeliğine seçilmesinin, HSK’nin tarafsızlığına gölge düşüreceği” kaydedildi.

'KOMİSYONDA AÇIKLANACAK'

Edinilen bilgilere göre, CHP’li Gök, raporunda “HSK adaylığı için başvuran, halen yargı mensubu olmayan adayların, hakimlerin bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkesi uyarınca adaylıktan önceki durumlarının değerlendirilmesi gerekir” ifadelerine yer verdi. Raporda, HSK üyesi aday adaylarından bazılarına yönelik, “referansları, milletvekili adaylıkları, sosyal medya paylaşımları, etik değerlere aykırı görüntülerle kamuoyunda tartışmalara neden olmalarının yargı etiği ilkelerine aykırılık teşkil ettiği görülmüştür” değerlendirmesinde bulunuldu. Gök’ün “yargı etiği ilkelerine aykırı adayları” bugün komisyonda açıklayacağı öğrenildi.