Enis Berberoğlu kararı sonrası İçişleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken paylaşım
Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu hakkında verdiği kararı yerel mahkemenin tanımamasının ardından, İçişleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken paylaşım geldi.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu hakkında verdiği kararının “yerindelik denetimi kapsamında kaldığı” gerekçesiyle, yeniden yargılamaya yer olmadığına karar vermişti.
Kararın ardından AYM üyesi Engin Yıldırım, dikkat çeken bir tweet paylaştı. AYM’nin Enis Berberoğlu kararının yerel mahkeme tarafından tanınmaması tartışması sürerken AYM binasının fotoğrafını paylaşan Yıldırım, “Işıklar yanıyor” dedi.
'IŞIKLARIMIZ HİÇ SÖNMÜYOR'
Yıldırım'ın bu paylaşımının ardından İçişleri Bakanlığı, bakanlık binasının fotoğrafını paylaşarak, ''Işıklarımız hiç sönmüyor'' diye yazdı.
'HUKUKUN IŞIĞINI KASTETTİM'
Söz konusu paylaşımının ardından tekrar tweet atan Yıldırım, ''Işıklar yanıyor" derken hukukun ışığını kastettim, başka ışıkları değil'' ifadelerini kullandı.
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