Enkaz altındaki Halim Sarı, 26 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı
İzmir'in Seferihisar açıklarındaki depremde enkaz altında kalan Halim Sarı (56), arama- kurtarma ekipleri tarafından yaklaşık 26 saat sonra yaralı kurtarıldı.
Seferihisar açıklarında dün meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, ilk 3 katı çöküp yan yatan 11 katlı Yılmaz Erbek Apartmanı'ndaki arama -kurtarma sırasında çökme yaşanmaması için binaya vinçler ile destek sağlandı.
Binanın zemin katındaki markette bulunduğu sırada enkaz altına kalan Halim Sarı ile temas kuruldu. Arama-kurtarma görevlilerinin konuştuğu Sarı’nın bilincinin açık olduğu belirlendi. Yapılan çalışmayla Halim Sarı kurtarıldı.
Yaralı Halim Sarı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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