Enkaz altındaki Halim Sarı, 26 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı

31 Ekim 2020 Cumartesi, 17:23

Seferihisar açıklarında dün meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, ilk 3 katı çöküp yan yatan 11 katlı Yılmaz Erbek Apartmanı'ndaki arama -kurtarma sırasında çökme yaşanmaması için binaya vinçler ile destek sağlandı.

Binanın zemin katındaki markette bulunduğu sırada enkaz altına kalan Halim Sarı ile temas kuruldu. Arama-kurtarma görevlilerinin konuştuğu Sarı’nın bilincinin açık olduğu belirlendi. Yapılan çalışmayla Halim Sarı kurtarıldı.

Yaralı Halim Sarı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.