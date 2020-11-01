Enkazdan çıkan cüzdan duygulandırdı
İzmir depreminin simgesi Rıza Bey apartmanı enkazının önünde yakınlarının çıkarılmasını bekleyen bir aile molozlar arasında bulunan cüzdandaki fotoğrafları görünce duygusal anlar yaşadı.
İzmir'deki depremin ardından enkazdaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Depremde simge haline gelen Rıza Bey Apartmanı'nda enkaz altında kalanların yakınları umutla gelecek iyi haberi beklemeye devam ediyor.
Çalışmalar sürerken bir yakınlarının cüzdanını bulunan aile üyeleri gözyaşlarını tutamadı. Enkazdan yakınının çıkarılmasını bekleyen aile, cüzdandaki fotoğrafları görünce duygusal anlar yaşadı.
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