Enkazdan çıkan cüzdan duygulandırdı

İzmir depreminin simgesi Rıza Bey apartmanı enkazının önünde yakınlarının çıkarılmasını bekleyen bir aile molozlar arasında bulunan cüzdandaki fotoğrafları görünce duygusal anlar yaşadı.

ANKA
01 Kasım 2020 Pazar, 12:52
Enkazdan çıkan cüzdan duygulandırdı
Abone Ol google-news

İzmir'deki depremin ardından enkazdaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Depremde simge haline gelen Rıza Bey Apartmanı'nda  enkaz altında kalanların yakınları umutla gelecek iyi haberi beklemeye devam ediyor.

Çalışmalar sürerken bir yakınlarının cüzdanını bulunan aile üyeleri gözyaşlarını tutamadı. Enkazdan yakınının çıkarılmasını bekleyen aile, cüzdandaki fotoğrafları görünce duygusal anlar yaşadı. 



En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler