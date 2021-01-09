Ensar Vakfı, gençleri Avrupa fırsatları ve faaliyetleri hakkında bilgilendirecek: Ensar, AB kapısı oldu

09 Ocak 2021 Cumartesi, 02:00

İktidara yakınlığı ile bilinen Ensar Vakfı, gençler için eğitim ve gençlik alanlarındaki Avrupa fırsatları ve gençlerin Avrupa faaliyetlerine katılımı hakkında bilgi sağlayan Avrupa Bilgi Ağı olan Eurodesk’in Türkiye’deki temas noktalarından biri oldu. Vakıf, Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yetkilendirildiğini belirtti.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Diyanet’in de desteği ile geçen ekim ayında düzenlenen konferansta, “Son yüz yılda, Batılılaşma adına İslami olan değerlerden büyük oranda uzaklaştık” ifadeleri ile Batı’yı hedef almıştı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da 3 Ocak’ta yaptığı açıklama ile “Batı merkezli kurulan yeni dünya düzeninde insanın hayatın anlamını, varoluşun gayesini ve güzel ahlakı kaybettiğini” savunmuştu. Ancak bu süreçte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Kendimizi başka yerlerde değil, Avrupa’da görüyor, geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz” demişti.

Erdoğan’ın Avrupa çıkışını yapmasından kısa bir süre sonra iktidara yakınlığı ile bilinen Ensar Vakfı, “gençler için eğitim ve gençlik alanlarındaki Avrupa fırsatları ve gençlerin Avrupa faaliyetlerine katılımı hakkında bilgi sağlayan Avrupa Bilgi Ağı olan Eurodesk” ile işbirliğine gittiğini duyurdu.

Ensar Vakfı, Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Türkiye Ulusal Ajansı’nın “Eurodesk temas noktası olarak gençlere ve gençlere hizmet edenlere Avrupa fırsatları hakkında bilgi vermekle yetkilendirdiğini” açıkladı. Vakıftan yapılan açıklamada, “Ensar Vakfı’nın, Eurodesk Temas Noktası olarak gençleri Avrupa fırsat ve faaliyetleri hakkında bilgilendireceği; eğitim, sosyal ve kariyer hayatlarına katma değer katacak çeşitli proje ve etkinlikler ile danışanlarını bir araya getirerek hizmetlerine devam edeceği” kaydedildi. Ensar Vakfı Eurodesk Temas Noktası’nın hizmetlerinin ise temel olarak “soru yanıtlama, eğitim ve konferanslar düzenleme, destek verme” başlıklarını içerdiği aktarıldı.

KAMU İLE YAN YANA

35 Avrupa ülkesinde faaliyet gösteren Eurodesk, 2008’den itibaren Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Türkiye Ulusal Ajansı bünyesinde faaliyet gösteriyor. Eurodesk’in Türkiye’nin 58 ilinde 140 temas noktası bulunuyor. Büyük çoğunluğunu valilik, il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü, belediye ve üniversite gibi kamu kurumlarının oluşturduğu temas noktaları arasında Ensar Vakfı’nın yanı sıra gençlik ve spor dernekleri ile Türk Kızılay İzmir Şubesi ile Eskişehir Şubesi de yer alıyor. Ensar Vakfı’nın “Gençlik Fısıltıları” projesi de ağustos ayında, yine Türkiye Ulusal Ajansı tarafından AB programları kapsamında verilen hibeden yararlanmış ve proje, 31 bin 760 Avro hibe ile desteklenmişti.